Cañaverales sin quema y con cobertura de rastrojo dan rindes superiores

Juan Fernández de Ullivarri, de la sección Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), mostró en la capacitación a docentes en Simoca los resultados de ensayos realizados en años de sequía, que comparaban parcelas con y sin cobertura de rastrojo.
Indicó que las parcelas con rastrojo mantuvieron rindes medios un 37% mayores que los tratamientos quemados.
Explicó las tres alternativas de manejo de rastrojo -enfardado, incorporación al suelo o dejado en superficie- y las ventajas y desventajas de cada una. “En enfardado permite reducir el riesgo de quemas accidentales al retirar el rastrojo y puede usarse para otros destinos. La incorporación también permite disminuir el riesgo de quema y acelerar la descomposición del rastrojo mejorando los niveles de materia orgánica del suelo, aunque tiene un costo elevado. La mejor alternativa es dejar el rastrojo sobre la superficie”, señaló. Y agregó que esto trae beneficios, entre los que se encuentran conservar humedad, controlar malezas, reducir erosión y enriquecer la materia orgánica del suelo. “Pero dejar el rastrojo sobre la superficie puede ser riesgoso en zonas con mucha circulación de personas o cerca de banquinas”, avisó.
Concluyó que, considerando costos y beneficios a mediano plazo, los cañaverales manejados sin quema y con cobertura de rastrojo presentan rendimientos superiores y menores costos de producción. “Es un cambio de paradigma productivo que beneficia al agricultor y al ambiente”, afirmó.
Esta jornada además incluyó presentaciones de representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil y de la empresa de transporte de energía Transener. La jornada concluyó con un espacio dedicado a la transferencia pedagógica, en el cual los docentes recibieron herramientas concretas para llevar los conocimientos a las aulas. “El objetivo es que estos conceptos lleguen a los estudiantes, y mediante ellos a toda la comunidad”, explicó uno de los organizadores. Los participantes destacaron la calidad de las exposiciones y la importancia de contar con información científica actualizada para abordar los desafíos ambientales de la provincia.