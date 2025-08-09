 Cañaverales sin quema y con cobertura de rastrojo dan rindes superiores
Cañaverales sin quema y con cobertura de rastrojo dan rindes superiores

Un especialista de la Eeaoc dijo que, además, los costos de producción son menores.

Juan Fernández de Ullivarri, de la sección Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), mostró en la capacitación a docentes en Simoca los resultados de ensayos realizados en años de sequía, que comparaban parcelas con y sin cobertura de rastrojo.

Indicó que las parcelas con rastrojo mantuvieron rindes medios un 37% mayores que los tratamientos quemados.

Explicó las tres alternativas de manejo de rastrojo -enfardado, incorporación al suelo o dejado en superficie- y las ventajas y desventajas de cada una. “En enfardado permite reducir el riesgo de quemas accidentales al retirar el rastrojo y puede usarse para otros destinos. La incorporación también permite disminuir el riesgo de quema y acelerar la descomposición del rastrojo mejorando los niveles de materia orgánica del suelo, aunque tiene un costo elevado. La mejor alternativa es dejar el rastrojo sobre la superficie”, señaló. Y agregó que esto trae beneficios, entre los que se encuentran conservar humedad, controlar malezas, reducir erosión y enriquecer la materia orgánica del suelo. “Pero dejar el rastrojo sobre la superficie puede ser riesgoso en zonas con mucha circulación de personas o cerca de banquinas”, avisó.

Concluyó que, considerando costos y beneficios a mediano plazo, los cañaverales manejados sin quema y con cobertura de rastrojo presentan rendimientos superiores y menores costos de producción. “Es un cambio de paradigma productivo que beneficia al agricultor y al ambiente”, afirmó.

Esta jornada además incluyó presentaciones de representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil y de la empresa de transporte de energía Transener. La jornada concluyó con un espacio dedicado a la transferencia pedagógica, en el cual los docentes recibieron herramientas concretas para llevar los conocimientos a las aulas. “El objetivo es que estos conceptos lleguen a los estudiantes, y mediante ellos a toda la comunidad”, explicó uno de los organizadores. Los participantes destacaron la calidad de las exposiciones y la importancia de contar con información científica actualizada para abordar los desafíos ambientales de la provincia.

