Cañaverales sin quema y con cobertura de rastrojo dan rindes superiores

Explicó las tres alternativas de manejo de rastrojo -enfardado, incorporación al suelo o dejado en superficie- y las ventajas y desventajas de cada una. “En enfardado permite reducir el riesgo de quemas accidentales al retirar el rastrojo y puede usarse para otros destinos. La incorporación también permite disminuir el riesgo de quema y acelerar la descomposición del rastrojo mejorando los niveles de materia orgánica del suelo, aunque tiene un costo elevado. La mejor alternativa es dejar el rastrojo sobre la superficie”, señaló. Y agregó que esto trae beneficios, entre los que se encuentran conservar humedad, controlar malezas, reducir erosión y enriquecer la materia orgánica del suelo. “Pero dejar el rastrojo sobre la superficie puede ser riesgoso en zonas con mucha circulación de personas o cerca de banquinas”, avisó.