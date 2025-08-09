“Las primeras 48 horas tras la quema son clave en cuanto al deterioro”

“Los efectos negativos en la producción están basados sobre datos logrados durante muchos años de experiencias locales y foráneas. En las primeras 48 horas después de la quema comienza a disminuir en el jugo de primera presión el pol% caña, la pureza% jugo, la extracción del jugo% caña, los kilos de polextraídos; todo esto unido a la pérdida del jugo en el tallo quemado, etc”, dijo. Añadió que, en paralelo, aumentan los grados Brix, por la mayor densidad del jugo; y que esto luego se traslada al jugo mixto en fabrica.