 Incendio en un cañaveral de Colombres: investigan a los autores del siniestro
Secciones
Seguridad

Incendio en un cañaveral de Colombres: investigan a los autores del siniestro

El fuego se originó en un cañaveral del barrio General Paz en Colombres y puso en riesgo predios cercanos.

Hace 5 Hs

Un incendio de gran magnitud se desató el sábado por la tarde en un cañaveral ubicado en el barrio General Paz, en la localidad de Colombres, departamento Cruz Alta. El hecho ocurrió alrededor de las 19 y generó alarma en la zona, ya que las llamas amenazaron con expandirse a predios cercanos.

Según informaron fuentes policiales, personal de la comisaría de Colombres constató el foco ígneo tras el aviso de los vigías de la localidad. De inmediato se solicitó la colaboración de Defensa Civil y de Bomberos de la Policía de Tucumán, quienes trabajaron para contener el fuego.

Las tareas conjuntas permitieron sofocar las llamas y resguardar los inmuebles de la zona, evitando que el siniestro se propagara.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mónica Torchan, dispuso la intervención de la división Criminalística, la entrevista a testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad del área. La causa fue caratulada como “incendio y otros estragos”, con víctimas a determinar y autores desconocidos.

El procedimiento estuvo supervisado por la Jefatura de la Unidad Regional Este y por las autoridades de la Zona II de la Policía de Tucumán.

Temas Cruz Alta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
2

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

La incierta muerte del PRO
3

La incierta muerte del PRO

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado
4

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra
5

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia
6

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia

Más Noticias
¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

La melodía de Joaco

La melodía de Joaco

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

La incierta muerte del PRO

La incierta muerte del PRO

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Comentarios