Incendio en un cañaveral de Colombres: investigan a los autores del siniestro

Un incendio de gran magnitud se desató el sábado por la tarde en un cañaveral ubicado en el barrio General Paz, en la localidad de Colombres, departamento Cruz Alta. El hecho ocurrió alrededor de las 19 y generó alarma en la zona, ya que las llamas amenazaron con expandirse a predios cercanos.
Según informaron fuentes policiales, personal de la comisaría de Colombres constató el foco ígneo tras el aviso de los vigías de la localidad. De inmediato se solicitó la colaboración de Defensa Civil y de Bomberos de la Policía de Tucumán, quienes trabajaron para contener el fuego.
Las tareas conjuntas permitieron sofocar las llamas y resguardar los inmuebles de la zona, evitando que el siniestro se propagara.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mónica Torchan, dispuso la intervención de la división Criminalística, la entrevista a testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad del área. La causa fue caratulada como “incendio y otros estragos”, con víctimas a determinar y autores desconocidos.
El procedimiento estuvo supervisado por la Jefatura de la Unidad Regional Este y por las autoridades de la Zona II de la Policía de Tucumán.