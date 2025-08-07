Hay tres detenidos por quema de vegetación: incendiaron cañaverales y pastizales

El martes ocurrieron las otras dos aprehensiones. Uno de los operativos se concretó cerca de las 16 en Sargento Moya (Departamento Monteros), cuando los efectivos detectaron el foco ígneo en una finca de la zona. En el interior del predio, hallaron a una persona a bordo de un tractor, realizando maniobras para evitar la propagación del fuego. Ante la sospecha de que podría estar vinculado con el inicio del incendio, fue interceptado por el personal policial. Por disposición de la Fiscalía del Centro Judicial Monteros, el tractor fue secuestrado.