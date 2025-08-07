 Hay tres detenidos por quema de vegetación: incendiaron cañaverales y pastizales
Hay tres detenidos por quema de vegetación: incendiaron cañaverales y pastizales
MONTEROS. Al fondo se divisa parte del sector quemado, muy cerca de la ruta 38 nueva.
Hace 2 Hs

Tres personas han sido detenidas por quemar vegetación. Ayer por la tarde se tomó intervención sobre la ruta 38 (traza nueva), donde un hombre fue sorprendido in fraganti con la quema de un cañaveral por personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), bomberos y la división de Delitos Rurales de la policía.

El martes ocurrieron las otras dos aprehensiones. Uno de los operativos se concretó cerca de las 16 en Sargento Moya (Departamento Monteros), cuando los efectivos detectaron el foco ígneo en una finca de la zona. En el interior del predio, hallaron a una persona a bordo de un tractor, realizando maniobras para evitar la propagación del fuego. Ante la sospecha de que podría estar vinculado con el inicio del incendio, fue interceptado por el personal policial. Por disposición de la Fiscalía del Centro Judicial Monteros, el tractor fue secuestrado. 

El comisario inspector Walter Luna confirmó que “durante el martes también se aprehendió a una persona por la quema de pastizales en la zona de El Cortaderal, procedimiento que intervino personal de la División N° 2 de la repartición policial”. La intervención se dio en el marco de un operativo articulado entre la Dirección General de Delitos Rurales, Bomberos de la Policía y Defensa Civil, bajo directivas del Ministerio de Seguridad. Los implicados deberán comparecer ante la Justicia.

• Línea de denuncias: En el Ministerio Público Fiscal se recuerda que existe la línea telefónica 3813195131, en la que la sociedad puede denunciar las quemas.

