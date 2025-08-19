Secciones
Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milan
“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milan
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Cristina Fernández de KirchnerTucumánAntonio Domingo BussiRamón "Palito" OrtegaTafí ViejoJuan ManzurOsvaldo JaldoRoberto Sánchez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Si Jaldo consigue tres bancas, los tucumanos deberían ir otra vez a las urnas

Si Jaldo consigue tres bancas, los tucumanos deberían ir otra vez a las urnas

Lo más popular
Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña
1

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto
2

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala
3

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra Alvarado
4

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra Alvarado

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
5

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos
6

Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos

Más Noticias
La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Un guardia de seguridad privada baleó a un menor

Un guardia de seguridad privada baleó a un menor

Cuatro claves del resultado de la elección en Bolivia

Cuatro claves del resultado de la elección en Bolivia

Santoral del 19 de agosto: ¿qué santos se celebran hoy?

Santoral del 19 de agosto: ¿qué santos se celebran hoy?

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala

Comentarios