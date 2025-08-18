Jaldo, sobre la coparticipación: “La Nación no puede tener superávit con la plata de las provincias"

El mandatario tucumano advirtió que el Gobierno nacional “no puede pretender tener superávit con la plata de las provincias”, y destacó que 23 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires mantienen una posición unificada en este reclamo: “Nunca he visto que veintitrés gobernadores se sienten en una mesa a reclamarle a un presidente una medida de coparticipación. Esto no es un problema político de Tucumán ni de ninguna provincia en particular, es un derecho que se está exigiendo”.