Jaldo, sobre la coparticipación: “La Nación no puede tener superávit con la plata de las provincias"

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este lunes a la actividad legislativa en el Congreso de la Nación, donde el próximo miércoles 20 de agosto la Cámara de Diputados tratará un temario que incluye los proyectos impulsados por los gobernadores para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos, ya con media sanción en el Senado.
“Nosotros tenemos una postura clara. Yo creo que la Nación le tiene que transferir a las provincias lo que por ley les corresponde”, afirmó Jaldo, y agregó: “Los ATN por ley le corresponden a las provincias. El impuesto al combustible líquido, por ley, le corresponde a la provincia”.
El mandatario tucumano advirtió que el Gobierno nacional “no puede pretender tener superávit con la plata de las provincias”, y destacó que 23 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires mantienen una posición unificada en este reclamo: “Nunca he visto que veintitrés gobernadores se sienten en una mesa a reclamarle a un presidente una medida de coparticipación. Esto no es un problema político de Tucumán ni de ninguna provincia en particular, es un derecho que se está exigiendo”.
Asimismo señaló que la iniciativa ahora busca el respaldo parlamentario: “Los gobernadores avanzaron con los legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, para que este pedido se convierta en ley y haya una obligatoriedad de transferir los recursos que, en definitiva, no son de los gobernadores, son de cada uno de los tucumanos y de los que viven en cada una de las provincias de esta querida República Argentina”.
Firman convenio con Iglesias y ONGs
El mandatario presidió un acto donde se rubricó un acuerdo entre la Secretaría de Culto y Relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Adicciones.
El objetivo es trabajar articuladamente desde el Estado con las instituciones religiosas para capacitar y fomentar el liderazgo positivo, la participación y el compromiso social, promoviendo una juventud consciente e informada para enfrentar el flagelo que tantos jóvenes están sufriendo como es el consumo problemático de sustancias.
Jaldo celebró la firma de un convenio histórico para combatir las adicciones en Tucumán y destacó que las sustancias son un problema que requiere la responsabilidad de todos. “La droga es un problema y es una responsabilidad de todos, donde ninguno podemos mirar para otro lado”, afirmó. Resaltó que las iglesias, las organizaciones civiles y cada vecino realizaron un “gran esfuerzo titánico” para contener y reinsertar a quienes cayeron en el consumo.