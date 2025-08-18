Qué comer dos veces a la semana para verte hasta 10 años más joven

La clave de una alimentación saludable para retrasar los efectos de la vejez está en la variedad de ingredientes que incorporamos a nuestra dieta. Hay algunos alimentos como las frutas y verduras ricos en antioxidantes que son especialmente buenos.
La dermatóloga Carmen Galera contó en su cuenta de Instagram -en la que ya tiene más de 120.000 seguidores- cuáles son los alimentos que ella misma consume. Galera es especialista en flacidez y en llevar adelante procesos antienvejecimiento naturales, seguros y respetuosos.
Cinco alimentos para verse 10 años más joven
Trigo integral
Es rico en vitamina B y zinc, tiene propiedades antioxidantes que protegen la piel de los efectos del sol y del ambiente.
Espinacas y otras hojas verdes
Son verduras que contienen clorofila y vitamina C que reunen las propiedades antioxidantes para retrasar el envejecimiento.
Salmón o pescado
Los pescados y, en especial el salmón, son ricos en omega-3 y omega-6 que estimulan la producción de colágeno, proteína esencial para mantener la textura y tensión de la piel.
Huevo
Es el alimento con la proteína animal de mejor calidad. Esta se traslada a la capacidad que tiene el cuerpo de renovar y reparar los tejidos del organismo.
Nueces y otros frutos secos
Potencian el brillo y la salud de la piel logrando un efecto resplandeciemnte. Tienen vitamina E que actúa en contra de los radicales libres y B2 que ayuda a la secreción de la grasa del cutis.