 Qué comer dos veces a la semana para verte hasta 10 años más joven
Qué comer dos veces a la semana para verte hasta 10 años más joven

La alimentación juega un rol fundamental en la salud de la piel y el funcionamiento del organismo.

Hace 2 Hs

La clave de una alimentación saludable para retrasar los efectos de la vejez está en la variedad de ingredientes que incorporamos a nuestra dieta. Hay algunos alimentos como las frutas y verduras ricos en antioxidantes que son especialmente buenos.

La dermatóloga Carmen Galera contó en su cuenta de Instagram -en la que ya tiene más de 120.000 seguidores- cuáles son los alimentos que ella misma consume. Galera es especialista en flacidez y en llevar adelante procesos antienvejecimiento naturales, seguros y respetuosos.

Cinco alimentos para verse 10 años más joven

Trigo integral

Es rico en vitamina B y zinc, tiene propiedades antioxidantes que protegen la piel de los efectos del sol y del ambiente.

Espinacas y otras hojas verdes

Son verduras que contienen clorofila y vitamina C que reunen las propiedades antioxidantes para retrasar el envejecimiento.

Salmón o pescado

Los pescados y, en especial el salmón, son ricos en omega-3 y omega-6 que estimulan la producción de colágeno, proteína esencial para mantener la textura y tensión de la piel.

Huevo

Es el alimento con la proteína animal de mejor calidad. Esta se traslada a la capacidad que tiene el cuerpo de renovar y reparar los tejidos del organismo.

Nueces y otros frutos secos

Potencian el brillo y la salud de la piel logrando un efecto resplandeciemnte. Tienen vitamina E que actúa en contra de los radicales libres y B2 que ayuda a la secreción de la grasa del cutis.

