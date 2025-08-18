Escuchá las 5 claves de la semana: agenda deportiva, listas para llegar al Congreso y una charla imperdible

La agenda semanal en Tucumán viene marcada por diversos temas, que van desde la política, el deporte, hasta la cultura y la educación. A continuación, te presentamos cinco claves para entender los sucesos más importantes de los últimos días en la provincia.
1. Las elecciones en la provincia: ocho listas pelearán por cuatro bancas en el congreso nacional
A menos de 70 días de las elecciones, se definieron las listas de candidatos a diputados nacionales en Tucumán. Son ocho las propuestas que compiten por las cuatro bancas en juego. El oficialismo, con una lista encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, buscará retener sus dos bancas y sumar una más. Por su parte, la oposición se encuentra atomizada, con siete listas que intentarán disputarle el poder al peronismo.
2. Agenda deportiva: una semana a puro deporte con los tres grandes en la cancha
Los amantes del deporte tendrán una semana cargada de emociones. Atlético Tucumán visita a Sarmiento por el Torneo Clausura, mientras que San Martín recibe a Deportivo Maipú por el torneo de la Primera Nacional. El punto cúlmine será el enfrentamiento de Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, que se medirá contra los All Blacks en la segunda fecha del Rugby Championship.
3. “Enseñame Tucumán”: estudiantes de secundaria demuestran sus conocimientos sobre la historia provincial
La segunda ronda del certamen "Enseñame Tucumán" convocó a estudiantes de secundaria de toda la provincia. En esta competencia de preguntas y respuestas sobre la historia local, los jóvenes que ya se enfrentaron en sus escuelas, ahora compiten con pares de otros establecimientos, buscando un lugar en la gran final que será televisada por LA GACETA.
4. Pronóstico para todos los gustos: un pulso de aire frío trae tormentas aisladas, pero el termómetro vuelve a subir
Un pulso de aire frío en altura impulsará la probabilidad de tormentas aisladas para la noche del lunes y la madrugada del martes. No obstante, el resto de la semana se espera sin lluvias y con un progresivo aumento de las temperaturas hasta el viernes, donde las máximas alcanzarán los 23°C. Según el Observador Meteorológico del SMN, Cristopher Brito, el fin de semana también se mantendrá sin precipitaciones, con una máxima de 20°C para el sábado.
5. LA GACETA lanza un ciclo de charlas para conocer los secretos del periodismo
En el marco de su 113° aniversario, LA GACETA inaugura un ciclo de charlas titulado "El detrás de escena". El primer encuentro, llamado "Vivir conectados: información, fake news e IA", estará dirigido a estudiantes universitarios y abordará el papel del periodismo en la era digital, analizando la desinformación y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión. ¡No te pierdas este evento!
En cursiva: El texto y el audio de esta nota fueron elaborados con Inteligencia Artificial para vos en base a las notas publicadas por LA GACETA