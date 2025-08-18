Escuchá las 5 claves de la semana: agenda deportiva, listas para llegar al Congreso y una charla imperdible

4. Pronóstico para todos los gustos: un pulso de aire frío trae tormentas aisladas, pero el termómetro vuelve a subir

Un pulso de aire frío en altura impulsará la probabilidad de tormentas aisladas para la noche del lunes y la madrugada del martes. No obstante, el resto de la semana se espera sin lluvias y con un progresivo aumento de las temperaturas hasta el viernes, donde las máximas alcanzarán los 23°C. Según el Observador Meteorológico del SMN, Cristopher Brito, el fin de semana también se mantendrá sin precipitaciones, con una máxima de 20°C para el sábado.