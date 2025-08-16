 “Detrás de la noticia”: LA GACETA lanza un ciclo de charlas para que conozcas cómo funciona nuestra redacción
La primera charla, titulada "Vivir conectados: información, fake news e IA", se centrará en el impacto del periodismo en la era del clic.

LA GACETA lanza un ciclo de charlas para que conozcas cómo funciona nuestra redacción
Hace 2 Hs

¿Te preguntaste alguna vez quién decide qué noticias aparecen en tus redes sociales o en los resultados de ChatGPT? Desde la redacción de LA GACETA entendemos que vivimos atravesados por algoritmos, fake news y tecnología disruptiva que nos obliga más que nunca a trabajar con información confiable y de calidad.

Por eso, en el marco del aniversario 113 de nuestro medio, lanzamos un nuevo ciclo de charlas bajo el título "El detrás de escena", en el que podrás conversar cara a cara con quienes escriben las historias que marcan la agenda.

¿Dónde termina la noticia y empieza el algoritmo? ¿Qué rol tiene el periodista cuando todos opinan? ¿Qué lugar ocupa la verdad en la era del clic? Son preguntas que nos hacemos todos los días y por eso queremos que seas parte de esta conversación.

El ciclo, que se llevará a cabo en la redacción del diario, abordará temas como la información, las fake news y la inteligencia artificial. La primera charla, titulada "Vivir conectados: información, fake news e IA", estará dirigida especialmente a estudiantes universitarios y se centrará en el impacto del periodismo en la era del clic. Se analizará el papel del periodista frente al constante flujo de opiniones y el lugar de la verdad en un ecosistema digital dominado por algoritmos.

En el evento participarán los periodistas Pablo Hamada, Gabriela Baigorrí y Matías Auad, con la moderación de José Názaro. Los cupos son limitados. Para reservar tu lugar, hacé clic en este enlace. ¡Estás invitado, no te pierdas esta gran oportunidad!

Comentarios