“Detrás de la noticia”: LA GACETA lanza un ciclo de charlas para que conozcas cómo funciona nuestra redacción

El ciclo, que se llevará a cabo en la redacción del diario, abordará temas como la información, las fake news y la inteligencia artificial. La primera charla, titulada "Vivir conectados: información, fake news e IA", estará dirigida especialmente a estudiantes universitarios y se centrará en el impacto del periodismo en la era del clic. Se analizará el papel del periodista frente al constante flujo de opiniones y el lugar de la verdad en un ecosistema digital dominado por algoritmos.