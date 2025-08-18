El mejor rating del fin de semana: ¿qué programa fue el que más midió?

Los gigantes de la pantalla chica se pusieron al hombro el espectáculo en el prime time del sábado y domingo. Los entrevistados de Mirtha Legrand, los viajes de Marley junto a los hermanos Caniggia y las competencias de “La Voz” y de Iván de Pineda se aprontaron para entretener a los espectadores y medirse con el rating.
Las batallas se dieron el fin de semana entre los grandes titanes del rating. En El Trece, compitió Mirtha Legrand, mientras que Iván de Pineda fue el caballito de batalla de Telefé con “Pasapalabra”. El sábado, como es costumbre, sigue siendo uno de los días más difíciles de la semana. En este sentido, se registró un máximo de 4.9 puntos, un 0.3 menos que el sábado anterior.
El juego de preguntas y respuestas se quedó con el primer puesto, venciendo a la diva de los almuerzos que midió 4.6 puntos. La mesa de la noche estuvo integrada por figuras de las que se esperaría una gran repercusión, como Jey Mammón, Raúl Lavié, Rocío Marengo, Juan Gil Navarro y Silvia Fernández Barrio.
En América, “Secretos verdaderos” se quedó con el tercer puesto del rating del sábado. En su momento de más visualizaciones, logró 1.7 puntos. Le siguió de cerca “Implacables”, en Elnueve, que logró 1.5 puntos.
Cómo les fue a “La Voz” y Marley con el rating del domingo
El prime time del prime time es el de los domingos por la noche, que semana a semana pone en pantalla a los mejores competidores para medir el rating. En tanto El Trece puso al aire desde las 22 su único guerrero –”El mundo del espectáculo”, Telefe jugó una doble arma con “Por el mundo” a las 21 y “La Voz” desde las 22. En la previa, el canal de la estrella transmitió su clásico ciclo de cine.
En “Por el mundo”, Marley estuvo acompañado de dos figuras escandalosas. Alex y Charlotte Caniggia lo acompañaron a su viaje por China. El rating inició en 6.2 puntos que le heredó el ciclo de cine anterior en la grilla de programación. A los pocos minutos escaló a los 8.5 puntos y logró un 11.1 como indicador más alto mientras Charlotte hablaba del distanciamiento familiar.
“La Voz”, por su parte, arrancó con 11.2 puntos para la etapa de Knockouts. El punto de mayor rating se dio mientras competían dos tucumanos contra un participante cordobés, que logró 11.6 puntos. Aunque la Sole, a cuyo team pertenecían, se quedó con el último, el equipo del Cazzu apretó el botón comodín para quedarse con Enrique y Thomás Olmos, por lo que los tucumanos podrán continuar en carrera.