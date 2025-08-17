 ¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?
¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Se trata de un artista que, lejos de los escándalos mediáticos, sorprendió a todos con este abrupto final.

Un integrante del jurado de La Voz se separó de su pareja tras 10 años de relación
Hace 5 Hs

Tras un enigmático mensaje en redes sociales, el mundo del espectáculo se pregunta quién es la figura de La Voz Argentina que habría puesto fin a una relación de una década. La noticia, que se difundió el fin de semana, apunta a uno de los jurados más queridos del certamen musical, quien siempre optó por mantener un bajísimo perfil sobre su vida amorosa.

La incertidumbre crece a medida que los rumores se esparcen, y aunque el nombre del protagonista ya circula con fuerza, aún no hay una confirmación oficial. Se trata de un artista que, lejos de los escándalos mediáticos, sorprendió a todos con este abrupto final, dejando a sus seguidores a la expectativa de conocer los motivos detrás de la separación que pone fin a diez años de un amor de película.

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Ale Sergi, el talentoso cantante de Miranda! y jurado de La Voz, se convirtió en noticia por su vida amorosa tras conocerse que se separó de su pareja, Cintia Bustamante, tras 10 años de amor.

Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron tras 10 años de relación

Según revelaron en LAM, Sergi y la DJ cordobesa decidieron terminar su relación tras un tiempo juntos: “Es un romance que siempre tuvo bajo perfil, muy querido por quienes los conocen. Él incluso le escribió canciones a ella”, detallaron desde el ciclo de América, donde también destacaron que la pareja había logrado mantener su vínculo alejado del escándalo.

Cintia es una DJ famosa artísticamente como La Cintia. Se conocieron cuando ella se acercó a él después de un recital de Miranda! en Córdoba, según Paparazzi. Es originaria de un pueblo de Córdoba, y trabajo en bandas de cumbia y en la escena del tech house, según La Voz del Interior. 

