El PRO insiste en Diputados para que se investigue la causa del fentanilo adulterado

Fundamentos

A raíz de la iniciativa presentada por el bloque Democracia para Siempre, la diputada Carla Carrizo consideró que “no alcanza un pedido de informes”, como el que se despachó el pasado miércoles en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. “Yo quiero que se cite a los responsables de la Anmat para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados. Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde”, dijo la dirigente porteña.