Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Además, el Gobierno destacó la relación entre el juez Kreplak y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hermano del juez, al señalar que este último es un "principal cliente" de HLB Pharma. "Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el gobierno nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak", advirtió el Poder Ejecutivo, que actuó como querellante en la causa junto a la Municipalidad de Rosario y un grupo empresario.