 Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder
Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

"Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso", afirmó el magistrado.

Juez Ernesto Kreplak.
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional intensificó su intervención en la investigación sobre fentanilo contaminado proveniente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. En un comunicado, se anunció que se recusará al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, si no ordena la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, a quien responsabiliza de "más de 100 muertes".

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, el Gobierno argumentó que Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group S.A., es el fabricante del lote de fentanilo contaminado. La publicación vinculó a García Furfaro con Lázaro Báez y lo describió como un empresario que se enriqueció gracias a contratos con el Estado durante el gobierno anterior.

Además, el Gobierno destacó la relación entre el juez Kreplak y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hermano del juez, al señalar que este último es un "principal cliente" de HLB Pharma. "Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el gobierno nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak", advirtió el Poder Ejecutivo, que actuó como querellante en la causa junto a la Municipalidad de Rosario y un grupo empresario.

La contundente respuesta del juez

El juez Kreplak respondió a las acusaciones en declaraciones al diario La Nación. "Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso", afirmó. "Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones", agregó el magistrado.

El gobierno también se refirió a la falta de inspecciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) al laboratorio de García Furfaro desde febrero de 2020. Según el comunicado, el ministro de Salud ordenó una inspección en noviembre de 2024, dos meses después de asumir el cargo. A raíz de esta inspección, en febrero de 2025, la Anmat inhabilitó el laboratorio Ramallo y prohibió su actividad productiva.

Además, el gobierno afirmó haber iniciado investigaciones contra el laboratorio por presunta documentación falsa en su inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre) y Arca, así como por "evasión tributaria agravada". El comunicado concluyó con una acusación al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de ser "principales clientes de HLB Pharma".

