Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Estilo de vida
Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
La cantidad de residuos desperdigados por el principal pulmón de la Capital cayó sensiblemente, respecto de la celebración por el Día del Amigo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
EN COLORES. El cielo de la tarde se mostró gris casi todo el tiempo y los rayos de sol no calentaron el ambiente. No obstante, los inflables, barriletes, y juguetes relucieron e hicieron brillar la jornada. PABLO SALCEDO / ESPECIAL PARA LA GACETA
Por
Ariane Armas
Hace 5 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
San Miguel de Tucumán
Parque 9 de Julio
Día del Niño
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Del basural al festejo limpio: el Día del Niño dejó otra postal en el parque 9 de Julio
Lo más popular
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos
Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
Más Noticias
Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?
Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias
De la panadería a la mecánica: la escuela sobre ruedas que recorre los barrios de Tucumán
El tiempo en Tucumán: se viene una semana con temperaturas cálidas
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander
Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto
Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más