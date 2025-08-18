Del basural al festejo limpio: el Día del Niño dejó otra postal en el parque 9 de Julio

El cielo se pintó de barriletes y las risas infantiles inundaron el parque 9 de Julio, para celebrar un Día del Niño que, esta vez, dejó una huella menos marcada en el paisaje. La imagen contrastaba notablemente con la reciente celebración del Día del Amigo, cuando la irresponsabilidad había transformado el pulmón verde de la capital en un basural.