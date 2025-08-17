 Día del Niño, sin impacto en el consumo: las ventas cayeron pese a las promociones
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Día del Niño, sin impacto en el consumo: las ventas cayeron pese a las promociones

La comercialización bajó un 0,3% respecto de 2024, cuando se había derrumbado un 14,4%. El resultado global no logró revertir la tendencia de estancamiento.

Día del Niño. CAME
Hace 1 Hs

Las ventas minoristas PyMEs por el Día del Niño bajaron 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes. 

El relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que el impacto en las ventas fue limitado. Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante lo que va del mes. 

El resultado global confirmó que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago. 

Este resultado se da en un contexto en el que más del 87% de los comercios aplicaron promociones. El ticket promedio alcanzó $33.736 frente a los $31.987 del año anterior, lo que, descontada la inflación, implica una variación real negativa de -21,1%. Esto muestra que, aun con una amplia oferta de promociones, predominaron compras de menor valor y regalos más económicos. 

En el Día del Niño 2024, las ventas habían caído 14,4%.

Conducta

Los datos cualitativos permiten identificar que el comportamiento de las ventas estuvo muy condicionado por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en el flujo de clientes. 

Algunos comercios mencionaron que la fecha funcionó como una oportunidad puntual para liquidar productos de temporadas anteriores o con baja rotación, más que como un verdadero impulso de consumo. En esos casos, el Día del Niño fue percibido más como una instancia de reacomodo de stock que como un motor genuino de nuevas ventas.

Otro aspecto señalado fue la heterogeneidad según rubro y perfil del consumidor. En localidades donde la demanda se concentró en juguetes y libros, el movimiento fue más visible, mientras que en indumentaria o electrónica se registró mayor cautela. 

También se observó que en segmentos de mayor poder adquisitivo el ticket promedio resultó más alto, aunque igualmente limitado por la búsqueda de promociones agresivas. Esta diversidad en las experiencias refuerza la idea de que la fecha no impacta de manera homogénea, sino que depende en gran medida del sector, la región y las condiciones de financiamiento disponibles.

CAME realizó el relevamiento entre 180 comercios minoristas de todo el país, realizado entre el 15 y 16 de agosto de 2024.

Temas Confederación Argentina de la Mediana EmpresaDía del NiñoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
2

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

La incierta muerte del PRO
3

La incierta muerte del PRO

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado
4

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra
5

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia
6

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia

Más Noticias
Dato inédito en la zafra 2025: el precio del azúcar en Argentina es inferior al de Brasil

Dato inédito en la zafra 2025: el precio del azúcar en Argentina es inferior al de Brasil

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Juan Carlos De Pablo: “Lo central para el Gobierno es sostener el equilibrio fiscal”

Juan Carlos De Pablo: “Lo central para el Gobierno es sostener el equilibrio fiscal”

La melodía de Joaco

La melodía de Joaco

El rol de los ingenieros para el agro

El rol de los ingenieros para el agro

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

Comentarios