Inflación en Argentina: tras el 1,9% de julio, cuáles son las proyecciones de los economistas para agosto

En tanto, LCG detectó una aceleración en alimentos y bebidas durante las primeras semanas del mes, aunque advirtió que los aumentos suelen concentrarse a principios de agosto y luego moderarse. “No descartamos que las subas y bajas del tipo de cambio terminen teniendo impacto en precios minoristas, aunque el traslado sería menor y más rezagado. La débil actividad y la apertura de importaciones actúan como contrapeso”, explicaron. Para los próximos meses proyectan una inflación más cerca del 2% que del 1% mensual, lo que arrojaría un acumulado del 31% anual a diciembre.