Inflación en Argentina: tras el 1,9% de julio, cuáles son las proyecciones de los economistas para agosto

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicó en el 1,9% y un acumulado del 17,3% en lo que va del año. Si bien la cautela domina las proyecciones por las presiones cambiarias, distintos economistas anticipan que en agosto el índice se mantendría en un nivel similar o incluso algo inferior.
Desde C&T Asesores Económicos señalaron que "los datos de nuestro relevamiento para la región GBA en lo que va de agosto muestran una baja de los componentes relacionados con el turismo luego del pico estacional de julio".
Además, remarcaron que los regulados mantienen un comportamiento similar al de meses previos y que, a pesar de la suba del tipo de cambio, no se observa un cambio significativo en el resto de los rubros. Por eso, estiman que la inflación de agosto podría ubicarse por debajo del 1,9% de julio.
En tanto, LCG detectó una aceleración en alimentos y bebidas durante las primeras semanas del mes, aunque advirtió que los aumentos suelen concentrarse a principios de agosto y luego moderarse. “No descartamos que las subas y bajas del tipo de cambio terminen teniendo impacto en precios minoristas, aunque el traslado sería menor y más rezagado. La débil actividad y la apertura de importaciones actúan como contrapeso”, explicaron. Para los próximos meses proyectan una inflación más cerca del 2% que del 1% mensual, lo que arrojaría un acumulado del 31% anual a diciembre.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Armando Farina, sostuvo que los ajustes en las listas de precios “se atenuaron bastante en relación a principios de mes”, consignó el portal Infobae. Según sus mediciones, en agosto la suba de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería rondará entre 2,2% y 2,4%, con mayores alzas en cosmética y limpieza, y menor incidencia en lácteos y verduras.
Inflación: ¿qué pasó en las primeras semanas de agosto?
Desde la Fundación Libertad y Progreso, Clara Alesina indicó: “Nuestro relevamiento para la primera semana de agosto mostró que la inflación se mantuvo estable. Y para todo el mes proyectamos un IPC cercano al 2%, quizás apenas por encima. La clave estará en cómo maneja la liquidez el BCRA y lo que pueda absorber el Tesoro en las licitaciones de deuda”.
A su vez, el economista de Analytica, Claudio Caprarulo, coincidió en que la inflación sería “levemente inferior a la de julio”, aunque aclaró que resta evaluar si en las próximas semanas se trasladará a precios la suba del dólar. “El consumo masivo que no despega actúa como freno”, señaló.
Finalmente, Rocío Bisang, economista de EcoGo, anticipó que el nivel general de precios de agosto se ubicaría en 2%, en línea con julio. Entre los factores a seguir de cerca, destacó la volatilidad del tipo de cambio y las tasas, que podrían desanclar expectativas, y la evolución de los bienes estacionales, que ya habían mostrado fuertes incrementos en julio.
“El traspaso a precios del avance del dólar que vimos hasta ahora fue muy limitado. Si bien hubo subas puntuales en productos específicos, en general el salto del tipo de cambio no se sintió”, explicó. Según la especialista, esto responde a la estabilización de la divisa debajo de los $1.320 y a que, con ingresos estancados y mayor apertura comercial, las empresas están absorbiendo gran parte de los aumentos de costos.