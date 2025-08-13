La inflación de julio fue de 1,9%, según el Indec

En tanto, C&T estimó que el IPC de julio sería de 1,9% mensual, con una variación interanual que retrocedió de 38,8% a 35,5%. Según su análisis, la dinámica de precios estuvo marcada por factores estacionales —en especial el turismo durante las vacaciones de invierno— y un fuerte aumento en verduras, “el mayor desde marzo pasado”. Sin esos factores y los precios regulados, la inflación núcleo fue de 1,4%, la más baja para la región desde mayo de 2020.