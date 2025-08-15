La canasta de crianza subió 4% en julio y duplicó la inflación: cuánto cuesta mantener un hijo

El cálculo de la canasta contempla dos componentes: bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud) y costos de cuidado (basados en el tiempo destinado a esas tareas, valuado según la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares). En julio, fueron los primeros los que empujaron la suba, mientras que los costos de cuidado permanecieron sin cambios.