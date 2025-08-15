 La canasta de crianza subió 4% en julio y duplicó la inflación: cuánto cuesta mantener un hijo
Según el Indec, los hogares necesitaron entre $427.889 y $536.830 para cubrir los gastos de un niño.

Hace 1 Hs

El costo de crianza volvió a pegar un salto en julio: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la canasta de crianza se incrementó un 4% respecto al mes anterior, más del doble de la inflación general, que fue del 1,9%.

De esta manera, las familias necesitaron entre $427.889 y $536.830 para cubrir los gastos mensuales de un niño, según la franja etaria. Estos valores marcan una fuerte suba después de dos meses en los que prácticamente no se habían registrado variaciones.

En detalle, el informe oficial indicó que en junio los hogares requirieron:

- $427.889 para un recién nacido (0 a 1 año).

- $508.333 para un niño de 1 a 3 años.

- $426.741 para niños de 4 a 5 años.

- $536.830 para la franja de 6 a 12 años.

El cálculo de la canasta contempla dos componentes: bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud) y costos de cuidado (basados en el tiempo destinado a esas tareas, valuado según la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares). En julio, fueron los primeros los que empujaron la suba, mientras que los costos de cuidado permanecieron sin cambios.

¿Qué es la canasta de crianza?

Este indicador fue lanzado por el Indec en marzo de 2024 y mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes de hasta 12 años. Su objetivo es visibilizar el peso económico de las tareas de cuidado, históricamente no remuneradas, y funciona como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.

Con este incremento, la canasta de crianza se consolida como un dato clave para dimensionar el impacto económico de la crianza en la Argentina y la presión que enfrentan los hogares en un contexto de ingresos ajustados y servicios cada vez más costosos.

