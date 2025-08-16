 Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones
Política

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

La provincia renovará cuatro bancas en Diputados, con candidatos de todos los sectores políticos. Mañana vence el plazo para la oficialización de candidaturas.

En el marco de las elecciones del próximo 26 de octubre, mañana vence el plazo para la oficialización de candidaturas a diputados nacionales por Tucumán. La provincia renovará cuatro bancas en la Cámara baja, correspondientes a los mandatos de Agustín Fernández y Elia Fernández (Bloque Independencia), Roberto Sánchez (UCR) y Paula Omodeo (CREO).

El gobernador y candidato testimonial, Osvaldo Jaldo, encabeza la lista del Frente Tucumán Primero, en la que logró reunir al peronismo local tras acuerdos con el sector de Javier Noguera. La nómina también incluye al senador Juan Manzur y al vicegobernador Miguel Acevedo como suplentes. El mandatario, además, anunció que pedirá licencia en septiembre para enfocarse en la campaña electoral.

Por su parte, La Libertad Avanza competirá por primera vez en la provincia con sello propio y candidatos propios, apostando al tirón de la figura de Javier Milei. La lista está encabezada por Federico Pelli, mientras que Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, decidió no participar de los comicios.

El radical Roberto Sánchez buscará renovar su banca por el frente Unidos por Tucumán, que agrupa sectores del radicalismo, el socialismo y ex miembros de Juntos por el Cambio. Tras su candidatura a gobernador en 2023, Sánchez mantiene una imagen positiva y se presenta como una alternativa crítica tanto al Gobierno Nacional como al provincial.

Fuerza Republicana y CREO competirán de manera independiente, descartando alianzas con los libertarios. Ricardo Bussi y Paula Omodeo encabezarán sus propias listas, buscando captar el voto antiperonista y libertario, aunque cada espacio mantiene diferencias con La Libertad Avanza.

Cambia Tucumán, liderada por Mariano Campero, no presentará candidatos propios ni apoyará otras listas.

La Izquierda mantiene su unidad en la provincia y buscará capitalizar el descontento con los gobiernos nacional y provincial. Silvio Bellomio lideraría la lista del frente Pueblo Unido, mientras se espera la definición de otros sectores de izquierda como Patria Grande y el Partido Comunista Revolucionario sobre su participación con candidatos propios.

Listas oficiales por espacio político

Frente Tucumán Primero

Osvaldo Jaldo

Gladys Medina

Javier Noguera

Elia Fernández de Mansilla

Suplentes: Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse, Miguel Acevedo

La Libertad Avanza

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Manuel Guisone

Celina Moisá

Suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín, Gustavo Choua

Unidos por Tucumán

Roberto Sánchez

Micaela Viña

José María Canelada

Milagros Célis

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Alejandra Arreguez

Martín Correa

Clarisa Lita Alberstein

Miguel Navarro

CREO

Paula Omodeo

Sebastián Murga

Sonia Asasaf

Gustavo García

Fuerza Republicana

Ricardo Bussi

Sandra Orquera

Gerónimo Cruz Cornejo

Lorena Palomino

