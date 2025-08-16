Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

El gobernador y candidato testimonial, Osvaldo Jaldo, encabeza la lista del Frente Tucumán Primero, en la que logró reunir al peronismo local tras acuerdos con el sector de Javier Noguera. La nómina también incluye al senador Juan Manzur y al vicegobernador Miguel Acevedo como suplentes. El mandatario, además, anunció que pedirá licencia en septiembre para enfocarse en la campaña electoral.