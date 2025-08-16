Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

En el marco de las elecciones del próximo 26 de octubre, mañana vence el plazo para la oficialización de candidaturas a diputados nacionales por Tucumán. La provincia renovará cuatro bancas en la Cámara baja, correspondientes a los mandatos de Agustín Fernández y Elia Fernández (Bloque Independencia), Roberto Sánchez (UCR) y Paula Omodeo (CREO).
El gobernador y candidato testimonial, Osvaldo Jaldo, encabeza la lista del Frente Tucumán Primero, en la que logró reunir al peronismo local tras acuerdos con el sector de Javier Noguera. La nómina también incluye al senador Juan Manzur y al vicegobernador Miguel Acevedo como suplentes. El mandatario, además, anunció que pedirá licencia en septiembre para enfocarse en la campaña electoral.
Por su parte, La Libertad Avanza competirá por primera vez en la provincia con sello propio y candidatos propios, apostando al tirón de la figura de Javier Milei. La lista está encabezada por Federico Pelli, mientras que Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, decidió no participar de los comicios.
El radical Roberto Sánchez buscará renovar su banca por el frente Unidos por Tucumán, que agrupa sectores del radicalismo, el socialismo y ex miembros de Juntos por el Cambio. Tras su candidatura a gobernador en 2023, Sánchez mantiene una imagen positiva y se presenta como una alternativa crítica tanto al Gobierno Nacional como al provincial.
Fuerza Republicana y CREO competirán de manera independiente, descartando alianzas con los libertarios. Ricardo Bussi y Paula Omodeo encabezarán sus propias listas, buscando captar el voto antiperonista y libertario, aunque cada espacio mantiene diferencias con La Libertad Avanza.
Cambia Tucumán, liderada por Mariano Campero, no presentará candidatos propios ni apoyará otras listas.
La Izquierda mantiene su unidad en la provincia y buscará capitalizar el descontento con los gobiernos nacional y provincial. Silvio Bellomio lideraría la lista del frente Pueblo Unido, mientras se espera la definición de otros sectores de izquierda como Patria Grande y el Partido Comunista Revolucionario sobre su participación con candidatos propios.
Listas oficiales por espacio político
Frente Tucumán Primero
Osvaldo Jaldo
Gladys Medina
Javier Noguera
Elia Fernández de Mansilla
Suplentes: Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse, Miguel Acevedo
La Libertad Avanza
Federico Pelli
Soledad Molinuevo
Manuel Guisone
Celina Moisá
Suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín, Gustavo Choua
Unidos por Tucumán
Roberto Sánchez
Micaela Viña
José María Canelada
Milagros Célis
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Alejandra Arreguez
Martín Correa
Clarisa Lita Alberstein
Miguel Navarro
CREO
Paula Omodeo
Sebastián Murga
Sonia Asasaf
Gustavo García
Fuerza Republicana
Ricardo Bussi
Sandra Orquera
Gerónimo Cruz Cornejo
Lorena Palomino