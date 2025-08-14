 Elecciones 2025: Catalán arribó a Tucumán para ultimar la lista de candidatos de La Libertad Avanza
Elecciones 2025: Catalán arribó a Tucumán para ultimar la lista de candidatos de La Libertad Avanza

En su agenda figura una serie de reuniones con referentes locales del espacio, en las que se definirán los nombres y el orden de la nómina.

Hace 2 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán y vicejefe de Gabinete de Interior de la Nación, Lisandro Catalán, arribó a la provincia con la misión de cerrar los últimos detalles de la lista que competirá en las próximas elecciones.

Fuentes cercanas confirmaron que el funcionario mantiene una comunicación permanente con el denominado “triángulo de hierro” del presidente Javier Milei, coordinando cada movimiento político para garantizar una propuesta alineada a la impronta libertaria a nivel nacional.

En su agenda figura una serie de reuniones con referentes locales del espacio, en las que se definirán los nombres y el orden de la nómina, priorizando —según adelantaron— perfiles comprometidos con las ideas de la libertad y alejados de las prácticas tradicionales de la política tucumana.

Con un clima político en ebullición, la presencia de Catalán en territorio tucumano marca un paso decisivo en la estrategia electoral de La Libertad Avanza en la provincia.

Catalán, por su parte, descartó de plano ser candidato, señalando que recibió el pedido de continuar desempeñando su función en la Nación y que, bajo ningún concepto, aceptaría postularse como candidato testimonial

Temas Elecciones 2025 TucumánBuenos AiresGobierno nacionalJavier MileiLa Libertad AvanzaKarina MileiLisandro Catalán
