Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

Por su parte, el legislador Agustín Romano Norri se sumó a la polémica. En su caso, el radical cuestionó este tipo de postulaciones, pero sus críticas no sólo aludieron al peronismo. “Las candidaturas testimoniales son una estafa electoral utilizada por la vieja política en los diferentes partidos. La lógica es la misma de siempre, solo ellos pueden ser. No hay recambio ni renovación. Son ellos o nadie”, afirmó, en un mensaje que tuvo claras alusiones a la situación de la UCR. Además, calificó esta práctica como “un artilugio electoral que se usa para cumplir acuerdos políticos y para que lleguen personajes a las bancas que, por mérito propio, jamás hubieran llegado”. “Sin internas en los partidos o frentes suceden estas cosas. En Argentina, y especialmente en Tucumán, los partidos tienen dueños. No son de los afiliados, ni de la ciudadanía: son de unos pocos que se reparten el poder”, añadió Romano Norri.