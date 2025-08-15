 Elecciones 2025: Paula Omodeo y Sebastián Murga encabezarán la lista de diputados de CREO
Elecciones 2025: Paula Omodeo y Sebastián Murga encabezarán la lista de diputados de CREO

“Somos un proyecto tucumano, con equipo, con historia y con los pies en la tierra”, señalaron.

Hace 1 Hs

En la recta hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, CREO presentó oficialmente su nómina de candidatos a diputados nacionales. La lista estará encabezada por Paula Omodeo, actual diputada nacional que buscará renovar su banca, seguida por Sebastián Murga, empresario, ex presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y fundador del espacio; Sonia Assaf; y Gustavo “Tapita” García, actual presidente del partido. 

En el tramo de suplentes, figuran Gimena Torres, Sergio Guerra y Belén Marcaida.

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Desde la conducción del espacio destacaron que la decisión de competir sin alianzas responde a una convicción propia y no a un cálculo electoral, diferenciándose del resto de los partidos que competirán en la provincia. “No somos un sello prestado ni una franquicia. Somos un proyecto tucumano, con equipo, con historia y con los pies en la tierra. No venimos a especular: venimos a poner orden y a terminar con los privilegios. Demostramos que no entramos en la rosca política porque tenemos carácter y nos animamos a decir las cosas que otros prefieren callar”, afirmó Omodeo. 

Por su parte, Murga subrayó que la lista refleja la identidad productiva y de trabajo que el espacio defiende: “Mientras otros usan la política para vivir del Estado, nosotros buscamos generar empleo genuino y fomentar la inversión, porque somos tucumanos que, como muchos, se ensucian las manos para sacar adelante a esta provincia. No vinimos a acomodarnos ni a esperar bendiciones de Buenos Aires: vinimos a dar pelea”.

"Vamos a representar a Tucumán en el Congreso", dicen los dirigentes peronistas antes de las elecciones

“Vamos a representar a Tucumán en el Congreso”, dicen los dirigentes peronistas antes de las elecciones

El anuncio se enmarca dentro de la estrategia de CREO de consolidarse como una alternativa local sólida frente a la política tradicional y a los emergentes nacionales. Según el partido, se trata de una propuesta basada en orden, libertad y trabajo, con candidatos que “demostramos que somos coherentes y que no nos apartamos de nuestras ideas”.

