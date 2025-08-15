Elecciones 2025: Paula Omodeo y Sebastián Murga encabezarán la lista de diputados de CREO

Desde la conducción del espacio destacaron que la decisión de competir sin alianzas responde a una convicción propia y no a un cálculo electoral, diferenciándose del resto de los partidos que competirán en la provincia. “No somos un sello prestado ni una franquicia. Somos un proyecto tucumano, con equipo, con historia y con los pies en la tierra. No venimos a especular: venimos a poner orden y a terminar con los privilegios. Demostramos que no entramos en la rosca política porque tenemos carácter y nos animamos a decir las cosas que otros prefieren callar”, afirmó Omodeo.