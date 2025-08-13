Secciones
Jaldo liderará la lista del PJ y tomará licencia 30 días antes de las elecciones
El peronismo lanzó un armado de unidad. Manzur y Acevedo van de suplentes, pero tendrán un rol clave. “Lo ideal para los libertarios hubiese sido que me quede sentado en el sillón de Lucas Córdoba”.
Por
Luis María Ruiz
Hace 1 Hs
Elecciones 2025
Juan Manzur
Osvaldo Jaldo
Partido Justicialista
