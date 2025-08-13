 Jaldo liderará la lista del PJ y tomará licencia 30 días antes de las elecciones
Jaldo liderará la lista del PJ y tomará licencia 30 días antes de las elecciones

El peronismo lanzó un armado de unidad. Manzur y Acevedo van de suplentes, pero tendrán un rol clave. “Lo ideal para los libertarios hubiese sido que me quede sentado en el sillón de Lucas Córdoba”.

Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs
