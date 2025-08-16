 Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
En una semana de definiciones, Jaldo confirmó su candidatura, la de Manzur y la de Acevedo. También llamó a no permitir que los libertarios pongan un pie en Tucumán y a defender a un Estado que destina fondos para salud, educación y obras. Ayer Catalán confirmó la nómina de LLA en la provincia, que tendrá a Pelli a la cabeza. También refutó críticas del peronismo y dijo que el Gobierno nacional es el cambio que el país necesita y que debe llegar a estos lares. En el medio, el intendente denunció que el gobernador le envió mensajes amenazantes. El radicalismo aún no bajó sus cartas y se esperan novedades al filo de la fecha límite para el cierre de listas.

LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
Indalecio Francisco Sanchez
Indalecio Francisco Sanchez
