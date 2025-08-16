Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
En una semana de definiciones, Jaldo confirmó su candidatura, la de Manzur y la de Acevedo. También llamó a no permitir que los libertarios pongan un pie en Tucumán y a defender a un Estado que destina fondos para salud, educación y obras. Ayer Catalán confirmó la nómina de LLA en la provincia, que tendrá a Pelli a la cabeza. También refutó críticas del peronismo y dijo que el Gobierno nacional es el cambio que el país necesita y que debe llegar a estos lares. En el medio, el intendente denunció que el gobernador le envió mensajes amenazantes. El radicalismo aún no bajó sus cartas y se esperan novedades al filo de la fecha límite para el cierre de listas.
Temas Roberto PalinaTucumánTafí ViejoJuan ManzurOsvaldo JaldoAlejandro MolinuevoCarolina Vargas AignassePartido Justicialista
