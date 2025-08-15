Polémica por un tramo de la Ruta 329: "A Molinuevo se le escapó la tortuga", dijo Raúl Albarracín

Finalmente, denunció que la Municipalidad de Concepción no muestra reciprocidad ni respeto institucional. “La mismísima publicidad institucional de la municipalidad es irrespetuosa y agraviante hacia la provincia, que asumió el pago de salarios y el sostenimiento de la gestión a través del pacto social desde hace 24 años”, indicó y remarcó que Concepción salió del pacto fiscal este año y que “de esos 24 años, 10 fueron gobernados por Sánchez y Molinuevo, con el sostenimiento de la provincia para que puedan funcionar como municipio y garantizar la paz social”.