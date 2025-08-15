Polémica por un tramo de la Ruta 329: "A Molinuevo se le escapó la tortuga", dijo Raúl Albarracín

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, se refirió este viernes a la polémica por las obras en un tramo de la Ruta Provincial 329 y lanzó duras críticas contra el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.
“El Intendente de Concepción, lejos de valorar la gran obra que significa que la provincia haya inaugurado la ruta 329 desde Monteagudo hasta la nueva traza de la ruta 38, trata de atribuir incumplimientos a la provincia de lo que él no pudo hacer”, sostuvo Albarracín.
El funcionario recordó que se trataba de una obra paralizada hacía 12 años, considerada una deuda histórica por el “desastroso estado” en que se encontraba. Según explicó, fue concluida “gracias a la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, que implementó como política de Estado mejorar la infraestructura vial en toda la provincia”.
Destacó que en 20 meses de gestión ya se recuperó el 25% de la red vial primaria. “La provincia hizo 37 kilómetros y Molinuevo no pudo hacer solo 2 kilómetros, aun con el apoyo necesario. Ahora trata de responsabilizar al gobernador”, afirmó.
También señaló que cuando Jaldo anunció la obra a fines de 2024, Molinuevo pretendía que la municipalidad ejecutara su parte de la traza, pero “ni aun con ayuda de la provincia la pudo concluir”.
El secretario recordó la importancia de la obra inaugurada por la provincia, que conecta tres rutas nacionales: la 157, la 38 y la 65. “Gobiernan hace 10 años la ciudad de Concepción entre él y Sánchez, y lejos de agradecer a la provincia por una obra histórica, intenta deslindar sus propias impericias y negligencias”, apuntó.
Albarracín cuestionó además la actitud política del intendente: “La sociedad para realizarse plenamente requiere aunar esfuerzos entre todos los sectores políticos en lugar de la crítica maliciosa e infundada. Molinuevo se caracteriza por decir una cosa en Casa de Gobierno y otra cuando llega a Concepción. Dice una cosa en privado y otra en la vida pública”.
Apeló incluso a su formación profesional: “Como abogado debería acordarse de que la mala fe es repudiada en la ejecución de los acuerdos y del principio del derecho ‘lo pactado obliga’”.
Finalmente, denunció que la Municipalidad de Concepción no muestra reciprocidad ni respeto institucional. “La mismísima publicidad institucional de la municipalidad es irrespetuosa y agraviante hacia la provincia, que asumió el pago de salarios y el sostenimiento de la gestión a través del pacto social desde hace 24 años”, indicó y remarcó que Concepción salió del pacto fiscal este año y que “de esos 24 años, 10 fueron gobernados por Sánchez y Molinuevo, con el sostenimiento de la provincia para que puedan funcionar como municipio y garantizar la paz social”.