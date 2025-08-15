 Polémica por un tramo de la Ruta 329: "A Molinuevo se le escapó la tortuga", dijo Raúl Albarracín
Secciones
Política

Polémica por un tramo de la Ruta 329: "A Molinuevo se le escapó la tortuga", dijo Raúl Albarracín

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales defendió la gestión de Jaldo y acusó al intendente de Concepción de “crítica maliciosa e infundada”.

Hace 23 Min

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, se refirió este viernes a la polémica por las obras en un tramo de la Ruta Provincial 329 y lanzó duras críticas contra el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

“El Intendente de Concepción, lejos de valorar la gran obra que significa que la provincia haya inaugurado la ruta 329 desde Monteagudo hasta la nueva traza de la ruta 38, trata de atribuir incumplimientos a la provincia de lo que él no pudo hacer”, sostuvo Albarracín.

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

El funcionario recordó que se trataba de una obra paralizada hacía 12 años, considerada una deuda histórica por el “desastroso estado” en que se encontraba. Según explicó, fue concluida “gracias a la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, que implementó como política de Estado mejorar la infraestructura vial en toda la provincia”.

Destacó que en 20 meses de gestión ya se recuperó el 25% de la red vial primaria. “La provincia hizo 37 kilómetros y Molinuevo no pudo hacer solo 2 kilómetros, aun con el apoyo necesario. Ahora trata de responsabilizar al gobernador”, afirmó.

También señaló que cuando Jaldo anunció la obra a fines de 2024, Molinuevo pretendía que la municipalidad ejecutara su parte de la traza, pero “ni aun con ayuda de la provincia la pudo concluir”.

El secretario recordó la importancia de la obra inaugurada por la provincia, que conecta tres rutas nacionales: la 157, la 38 y la 65. “Gobiernan hace 10 años la ciudad de Concepción entre él y Sánchez, y lejos de agradecer a la provincia por una obra histórica, intenta deslindar sus propias impericias y negligencias”, apuntó.

Albarracín cuestionó además la actitud política del intendente: “La sociedad para realizarse plenamente requiere aunar esfuerzos entre todos los sectores políticos en lugar de la crítica maliciosa e infundada. Molinuevo se caracteriza por decir una cosa en Casa de Gobierno y otra cuando llega a Concepción. Dice una cosa en privado y otra en la vida pública”.

Apeló incluso a su formación profesional: “Como abogado debería acordarse de que la mala fe es repudiada en la ejecución de los acuerdos y del principio del derecho ‘lo pactado obliga’”.

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro

Finalmente, denunció que la Municipalidad de Concepción no muestra reciprocidad ni respeto institucional. “La mismísima publicidad institucional de la municipalidad es irrespetuosa y agraviante hacia la provincia, que asumió el pago de salarios y el sostenimiento de la gestión a través del pacto social desde hace 24 años”, indicó y remarcó que Concepción salió del pacto fiscal este año y que “de esos 24 años, 10 fueron gobernados por Sánchez y Molinuevo, con el sostenimiento de la provincia para que puedan funcionar como municipio y garantizar la paz social”.

Temas Osvaldo JaldoAlejandro MolinuevoRaúl Albarracín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Jaldo, candidato “testimonial” a diputado: qué significa esta modalidad electoral

Jaldo, candidato “testimonial” a diputado: qué significa esta modalidad electoral

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
4

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Elecciones 2025: La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal
5

Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Más Noticias
Elecciones 2025: La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal

Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Comentarios