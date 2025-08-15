 Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
Secciones
Política

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El Concejo aprobó por tercera vez la cesión de fondos coparticipables al Poder Ejecutivo para cubrir deudas. Habría definiciones a fin de mes.

EN CASA DE GOBIERNO. El mes pasado, el gobernador se reunió con la intendenta y concejales taficeños.
Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tafí ViejoOsvaldo JaldoMariano Javier NogueraGladys MedinaElia Fernández de MansillaAlejandra Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Usurpaciones en El Mollar: imputaron a siete personas por estafa y asociación ilícita

Usurpaciones en El Mollar: imputaron a siete personas por estafa y asociación ilícita

Lo más popular
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
1

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
2

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

El Espacio Cultural de Filosofía y Letras suma talleres de guitarra y de danza folclórica
3

El Espacio Cultural de Filosofía y Letras suma talleres de guitarra y de danza folclórica

Con apoyos y críticas, dirigentes estudiantiles evalúan el paro universitario
4

Con apoyos y críticas, dirigentes estudiantiles evalúan el paro universitario

Abren becas en Francia para investigar con alojamiento y una retribución de 700 euros
5

Abren becas en Francia para investigar con alojamiento y una retribución de 700 euros

Puerto Rico proyecta ingresos millonarios por los 30 conciertos de Bad Bunny
6

Puerto Rico proyecta ingresos millonarios por los 30 conciertos de Bad Bunny

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Medidas tras el hallazgo de queso contaminado en Tucumán

Medidas tras el hallazgo de queso contaminado en Tucumán

Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla

Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla

Maxi Prietto, de Los Espíritus: “nos gusta hallar la belleza en lo ordinario”

Maxi Prietto, de Los Espíritus: “nos gusta hallar la belleza en lo ordinario”

Cine: “Drácula” enamorado

Cine: “Drácula” enamorado

Comentarios