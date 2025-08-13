La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

El oficialismo tucumano confirmó este miércoles su lista definitiva de candidatos a diputados nacionales para las elecciones de octubre, con una sorpresa de último momento: el vicegobernador Miguel Acevedo se sumará como suplente en la nómina de "Tucumán Primero". La decisión fue oficializada esta mañana durante el programa "Buen Día", de LG Play, de la mano de la periodista Gabriela Baigorrí.
La nómina titular estará encabezada por Osvaldo Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. Los suplentes serán Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y, como novedad final, Miguel Acevedo.
El movimiento sorprendió porque Acevedo había manifestado públicamente que no sería candidato y que no aceptaría una postulación testimonial, a igual que hizo la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
Sin embargo, su incorporación -aunque en un lugar no “salible”- lo posiciona como una figura clave para reforzar la representación territorial, especialmente en el interior de la provincia.
Durante el análisis de la nómina, el periodista Indalecio Sánchez, junto a Baigorrí, analizó los posibles escenarios con los "corrimientos" por las testimoniales. Señaló que la decisión obedecería a una estrategia destinada a asegurar presencia política en las tres grandes zonas de la provincia: Este, Oeste y Capital.
Así, Medina y Noguera trabajarán en el Oeste y el Gran San Miguel; Fernández representará al Oeste interior; Vargas Aignasse buscará fortalecer la presencia en la Capital; y Acevedo aportará su peso en el interior. Jaldo, como primer candidato, será la referencia provincial.
El armado también contempla escenarios de reemplazos por paridad de género, dado que Jaldo, Manzur y Acevedo figuran como candidatos testimoniales. Con este esquema, el oficialismo aspira a retener al menos dos bancas -su piso mínimo-, aunque en la Casa de Gobierno consideran posible obtener tres. Esto último modificaría el corrimiento de nombres y podría impactar en la distribución de poder dentro del Congreso.
Dede el peronismo afirman que la incorporación de Manzur y Acevedo, sumada a la presencia de dirigentes con llegada a distintos sectores, refuerza la apuesta del peronismo tucumano por una campaña territorial intensa para frenar el avance de La Libertad Avanza y mantener su predominio en las urnas.
La presentación oficial de la lista está prevista para las 10 de la mañana.