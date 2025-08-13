 La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo
Secciones
LG PlayBuen día

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

A último momento, antes de la presentación oficial, se conoció la postulación del vicegobernador de Tucumán.

Hace 1 Hs

El oficialismo tucumano confirmó este miércoles su lista definitiva de candidatos a diputados nacionales para las elecciones de octubre, con una sorpresa de último momento: el vicegobernador Miguel Acevedo se sumará como suplente en la nómina de "Tucumán Primero". La decisión fue oficializada esta mañana durante el programa "Buen Día", de LG Play, de la mano de la periodista Gabriela Baigorrí.

La nómina titular estará encabezada por Osvaldo Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. Los suplentes serán Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y, como novedad final, Miguel Acevedo.

El movimiento sorprendió porque Acevedo había manifestado públicamente que no sería candidato y que no aceptaría una postulación testimonial, a igual que hizo la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla

Sin embargo, su incorporación -aunque en un lugar no “salible”- lo posiciona como una figura clave para reforzar la representación territorial, especialmente en el interior de la provincia.

Durante el análisis de la nómina, el periodista Indalecio Sánchez, junto a Baigorrí, analizó los posibles escenarios con los "corrimientos" por las testimoniales. Señaló que la decisión obedecería a una estrategia destinada a asegurar presencia política en las tres grandes zonas de la provincia: Este, Oeste y Capital. 

Así, Medina y Noguera trabajarán en el Oeste y el Gran San Miguel; Fernández representará al Oeste interior; Vargas Aignasse buscará fortalecer la presencia en la Capital; y Acevedo aportará su peso en el interior. Jaldo, como primer candidato, será la referencia provincial.

El armado también contempla escenarios de reemplazos por paridad de género, dado que Jaldo, Manzur y Acevedo figuran como candidatos testimoniales. Con este esquema, el oficialismo aspira a retener al menos dos bancas -su piso mínimo-, aunque en la Casa de Gobierno consideran posible obtener tres. Esto último modificaría el corrimiento de nombres y podría impactar en la distribución de poder dentro del Congreso.

Dede el peronismo afirman que la incorporación de Manzur y Acevedo, sumada a la presencia de dirigentes con llegada a distintos sectores, refuerza la apuesta del peronismo tucumano por una campaña territorial intensa para frenar el avance de La Libertad Avanza y mantener su predominio en las urnas.

La presentación oficial de la lista está prevista para las 10 de la mañana.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
2

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
3

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
4

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”
5

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

Más Noticias
Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor

Jóvenes tucumanos reclaman una mayor participación para construir un futuro mejor

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

Comentarios