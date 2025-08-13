La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

El oficialismo tucumano confirmó este miércoles su lista definitiva de candidatos a diputados nacionales para las elecciones de octubre, con una sorpresa de último momento: el vicegobernador Miguel Acevedo se sumará como suplente en la nómina de "Tucumán Primero". La decisión fue oficializada esta mañana durante el programa "Buen Día", de LG Play, de la mano de la periodista Gabriela Baigorrí.