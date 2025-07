En Brasil, la Fiscalía pidió que Jair Bolsonaro sea condenado por el intento de golpe contra Lula

Junto a Bolsonaro, la PGR también pidió la condena de otros siete exfuncionarios y colaboradores: el exayudante Mauro Cid; el ex ministro de Defensa, Walter Braga Netto; el ex ministro de Justicia, Anderson Torres; el diputado y ex jefe de la Inteligencia, Alexandre Ramagem; el ex comandante de la Marina, Almir Garnier; el ex jefe de Seguridad, Augusto Heleno; y el ex titular de Defensa, Paulo Sergio Nogueira.