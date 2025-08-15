Lisandro Catalán: "Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta"

"Una chicana barata"

"Lo de porteños contra tucumanos es una chicana barata de campaña. Yo Nací, estudié y me crie en Tucumán. Me recibí de abogado y me fui a trabajar en Buenos Aires. En enero del año pasado, cuando se empezó a armar la LLA me ofrecieron hacerme cargo de Tucumán para mí fue un honor y siento que tengo que estar acá -remarcó-. Tratando de armar un equipo para Tucumán y vamos a havcer una gran elección en octubre. Esperemos que el presidente (Javier Milei) pueda venir a Tucumán. Tiene una agenda apretada, pero lo vamos a a invitar".