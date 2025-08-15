Lisandro Catalán: "Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta"

El vicejefe de Gabinete nacional, Lisandro Catalán, llegó a Tucumán para cerrar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA). El funcionario habló con LG Play sobre los temas más calientes a nivel nacional y en lo que envuelve al clima preelectoral.
"En un año y medio pudimos acomodar la macroeconomía. Tenemos que lograr también que los tucumanos no se vayan a invertir en otras provincias y que vengan de otros países y de otras provincias a invertir en Tucumán", precisó.
Reuniones clave para definir los nombres
En su agenda figura una serie de reuniones con referentes locales del espacio, en las que se definirán los nombres y el orden de la nómina, priorizando —según adelantaron— perfiles comprometidos con las ideas de la libertad y alejados de las prácticas tradicionales de la política tucumana.
"No vamos a direccionar fondos en función del clima electoral. No voy a hacer política como se hizo históricamente. Fui uno de los que más trabajó por las obras en el aeropuerto Benjamín Matienzo, y del acueducto de Vipos. No es una cuestión de cartel, pero no me gusta que se cortan las obras de la Nación", afirmó.
En cuanto a la relación con el gobernador, Osvaldo Jaldo, Catalán dijo que es una buena relación natural, espontánea. "Ahora, él representa una cosa y yo otra; nos vamos a decir lo que hay que decir, con respeto pero llamando a las cosas por su nombre", resaltó.
Catalán prefirió no adelantar nombres de los postulantes, pero resaltó el grupo de posibles postulantes tucumanos. "Tenemos un grupo sano. Cuando decimos que no vienen de la política es que no vienen de este sistema que dañó a Tucumán. Es un grupo sano, joven con proyección a futuro y con muchas ganas de transformar a Tucumán. Seguramente hoy o mañana vamos a dar a conocer los candidatos de la Libertad Avanza", señaló.
"Una chicana barata"
"Lo de porteños contra tucumanos es una chicana barata de campaña. Yo Nací, estudié y me crie en Tucumán. Me recibí de abogado y me fui a trabajar en Buenos Aires. En enero del año pasado, cuando se empezó a armar la LLA me ofrecieron hacerme cargo de Tucumán para mí fue un honor y siento que tengo que estar acá -remarcó-. Tratando de armar un equipo para Tucumán y vamos a havcer una gran elección en octubre. Esperemos que el presidente (Javier Milei) pueda venir a Tucumán. Tiene una agenda apretada, pero lo vamos a a invitar".
Respecto de la elección en el municipio de Juan Bautista Alberdi, Catalán dijo que LLA presentará candidato. "Queremos ser muy prolijo en la construcción de LLA. Construir un partido que despierte la confianza es muy difícil, porque la gente está descreída. Seremos precavidos de no caer en los que usan un sello de moda. LLA no es un sello de moda. Todas las personas que se acercan bienvenidos pero siempre y cuando tengamos objetivos claros. Los oportunistas hay que ser precavido", precisó.
En relación a las elecciones de 2027 para la gobernación de Tucumán, el funcionario del gabinete mileísta dijo que no descarta, pero aclaró que no es su prioridad. "Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta. Napoleón le decía a su edecán vísteme despacio, que estoy apurado'. Soy sincero como lo fui cuando me preguntaban si iba a ser candidato a diputado", remarcó.