Lisandro Catalán, parte del Gobierno Nacional y las autoridades de la CNE dejaron todo listo para el uso de la Boleta única de Papel

Además, en su cuenta oficial de X, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán dijo: A más de 40 años de democracia, con este hito damos respuesta a un reclamo ciudadano de simplificación de nuestro sistema electoral. Esta innovación nos brinda a todos los argentinos un mecanismo más transparente, eficiente, y que garantiza igualdad de oportunidades y representación de todas las fuerzas políticas. Esta etapa de capacitación, concientización y difusión es una parte fundamental del proceso electoral, para que cada ciudadano sepa cómo ejercer su voto. Un trabajo coordinado que fortalece la integridad del sistema electoral y nos prepara para implementar, por primera vez en todo el país, la Boleta Única Papel”.