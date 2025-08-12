 Lisandro Catalán, parte del Gobierno Nacional y las autoridades de la CNE dejaron todo listo para el uso de la Boleta única de Papel
Lisandro Catalán, parte del Gobierno Nacional y las autoridades de la CNE dejaron todo listo para el uso de la Boleta única de Papel

"Esta innovación nos brinda a todos los argentinos un mecanismo más transparente, eficiente, y que garantiza igualdad de oportunidades y representación de todas las fuerzas políticas", dijo.

Hace 33 Min

Con la Casa Rosada como escenario, el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán junto a otros integrantes del Poder Ejecutivo y la Cámara Nacional Electoral (CNE) ultimaron detalles para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las próximas elecciones legislativas, previstas para el 26 de octubre.

En el encuentro crucial para la implementación del nuevo sistema de votación participaron 18 jueces federales, secretarios electorales de 22 jurisdicciones y altos funcionarios, en una demostración de trabajo articulado entre diferentes niveles del Estado y la Justicia.

Catalán aseguró que la Boleta Única de Papel es “un logro de todo el sistema político” y valoró la búsqueda de consensos como parte fundamental de la reforma. “Esta respuesta dota a los argentinos y la democracia argentina de un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente”, afirmó el tucumano.

Además, en su cuenta oficial de X, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán dijo: A más de 40 años de democracia, con este hito damos respuesta a un reclamo ciudadano de simplificación de nuestro sistema electoral. Esta innovación nos brinda a todos los argentinos un mecanismo más transparente, eficiente, y que garantiza igualdad de oportunidades y representación de todas las fuerzas políticas. Esta etapa de capacitación, concientización y difusión es una parte fundamental del proceso electoral, para que cada ciudadano sepa cómo ejercer su voto. Un trabajo coordinado que fortalece la integridad del sistema electoral y nos prepara para implementar, por primera vez en todo el país, la Boleta Única Papel”.

Temas TucumánLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
