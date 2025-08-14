Luis Caputo explicó las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos y contener el dólar

Caputo también analizó el vínculo entre las emisiones de deuda y la demanda de pesos. Explicó que, cuando hay vencimientos de deuda en moneda local y no se renueva el 100%, el Tesoro recurre a sus reservas en pesos en el BCRA para pagar, siempre que la autoridad monetaria considere que el resultado refleja un aumento en la demanda de dinero. “De esta manera, el Tesoro cancela deuda, aumenta la base monetaria y no altera la base monetaria amplia”, puntualizó.