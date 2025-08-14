 Luis Caputo explicó las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos y contener el dólar
Luis Caputo explicó las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos y contener el dólar

El titular del Palacio de Hacienda se pronunció en sus redes y dijo que la política monetaria actual es "transparente".

Luis Caputo
Hace 2 Hs

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, explicó este jueves las últimas acciones adoptadas para absorber pesos y evitar saltos bruscos en el dólar que puedan acelerar la inflación.

A través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), el funcionario detalló el impacto de la nueva normativa aprobada por el directorio del Banco Central y la estrategia para captar los fondos que quedaron fuera de la licitación de deuda del miércoles.

Ese mismo día, el BCRA aprobó la Comunicación A 8302, que por segunda vez en el mes eleva los requerimientos de efectivo mínimo sobre los depósitos de todo tipo, incluidos los realizados por fondos comunes de inversión money market —los más utilizados por las billeteras virtuales, que verán una menor rentabilidad—, y aumenta la porción que se puede integrar con títulos públicos.

El dólar oficial retrocedió $15 y finalizó a $1.310 en el Banco Nación: ¿a cuánto cotizó el "blue"?

El dólar oficial retrocedió $15 y finalizó a $1.310 en el Banco Nación: ¿a cuánto cotizó el blue?

La medida también modifica la forma de computar los encajes, que ahora será diaria, y establece sanciones para las entidades que no cumplan con el requerimiento cada día.

El objetivo oficial es, a partir del lunes, intentar captar nuevamente los $6 billones que quedaron fuera de la última licitación de deuda, en la que se renovó apenas el 61% de los vencimientos. Con este esquema, el Gobierno busca evitar un exceso de pesos circulando que la economía no pueda absorber.

“La política monetaria actual es simple, transparente y rules based: la cantidad de pesos está fija en lo que anteriormente denominábamos base monetaria amplia (BMA): base monetaria + pasivos remunerados + reservas en pesos del Tesoro en el BCRA”, señaló Caputo, consignó TN.

Subrayó que la cantidad de dinero solo varía si el dólar toca el piso o el techo de las bandas cambiarias, lo que activa compras o ventas de divisas por parte del Banco Central.

Caputo también analizó el vínculo entre las emisiones de deuda y la demanda de pesos. Explicó que, cuando hay vencimientos de deuda en moneda local y no se renueva el 100%, el Tesoro recurre a sus reservas en pesos en el BCRA para pagar, siempre que la autoridad monetaria considere que el resultado refleja un aumento en la demanda de dinero. “De esta manera, el Tesoro cancela deuda, aumenta la base monetaria y no altera la base monetaria amplia”, puntualizó.

Arriazu criticó la flotación del dólar, el fin de las LEFIs y elevó la proyección de la inflación

Arriazu criticó la flotación del dólar, el fin de las LEFIs y elevó la proyección de la inflación

Sin embargo, advirtió que, si el Banco Central no interpreta de esa forma la falta de refinanciación total —como ocurre en la coyuntura actual, marcada por el escenario preelectoral—, esos pesos serán absorbidos a través de encajes remunerados, no remunerados u otros mecanismos que considere pertinentes.

