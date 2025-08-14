El dólar oficial retrocedió $15 y finalizó a $1.310 en el Banco Nación: ¿a cuánto cotizó el "blue"?

Destacó las dificultades para implementar reformas en un país federal donde las provincias controlan una parte significativa del gasto y los impuestos. Puso como ejemplo el proyecto minero Filo del Sol, al que ahora otorga un 50% de probabilidad de éxito tras el acuerdo con el FMI, pero también un 50% de fracaso. "No me voy a jugar a que Argentina cambió. Cambió un pequeño grupo de personas. Pero la inmensa mayoría de los argentinos sigue pensando de la misma manera," concluyó Arriazu, al subrayar la persistencia de viejas mentalidades como un obstáculo para el progreso.