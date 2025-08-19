El Banco Central simplificó los trámites para las empresas vinculadas al comercio exterior

Esta iniciativa, que beneficiará a más de 24.000 empresas, busca reducir la carga administrativa y mejorar la transparencia de las estadísticas del sector. La medida se alineó con el plan de simplificación administrativa impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que busca eliminar burocracia innecesaria y promover la actividad económica.