Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Banco Central simplificó los trámites para las empresas vinculadas al comercio exterior

Esta iniciativa, que beneficiará a más de 24.000 empresas, busca reducir la carga administrativa.

Banco Central. Banco Central. ARCHIVO
Hace 43 Min

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una importante medida que simplificará significativamente los trámites para las empresas vinculadas al comercio exterior.  A partir de enero de 2026, la presentación del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) se realizará de forma anual para las compañías cuyos activos y pasivos externos sean inferiores a 10 millones de dólares. 

Las empresas de mayor envergadura continuarán su declaración trimestralmente, pero con requerimientos simplificados.

Esta iniciativa, que beneficiará a más de 24.000 empresas, busca reducir la carga administrativa y mejorar la transparencia de las estadísticas del sector. La medida se alineó con el plan de simplificación administrativa impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que busca eliminar burocracia innecesaria y promover la actividad económica.

"Esta simplificación permitirá mantener estadísticas del sector externo oportunas y de calidad, a la vez que reduce la carga administrativa para la mayoría de las empresas", señaló el Banco Central, en un comunicado.

La implementación de la nueva modalidad comenzará en enero de 2026, tras la adecuación de los sistemas de información del BCRA. Se espera que, además de aliviar la carga administrativa, la medida contribuya a una base de datos más precisa y transparente, y a una mejor comprensión de la deuda comercial declarada.

La información del RAyPE es crucial para la elaboración de los informes trimestrales de Deuda Externa Privada e Inversión Extranjera Directa del Banco Central, así como para las estimaciones de la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional del INDEC, consolidando la fiabilidad de las estadísticas económicas nacionales.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Caputo explicó las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos y contener el dólar

Luis Caputo explicó las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos y contener el dólar

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Está grave un joven baleado en el pecho

Está grave un joven baleado en el pecho

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Impacto económico del fin de semana largo en Tucumán: $2.800 millones

Impacto económico del fin de semana largo en Tucumán: $2.800 millones

Comentarios