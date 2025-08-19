El Banco Central simplificó los trámites para las empresas vinculadas al comercio exterior

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una importante medida que simplificará significativamente los trámites para las empresas vinculadas al comercio exterior. A partir de enero de 2026, la presentación del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) se realizará de forma anual para las compañías cuyos activos y pasivos externos sean inferiores a 10 millones de dólares.
Las empresas de mayor envergadura continuarán su declaración trimestralmente, pero con requerimientos simplificados.
Esta iniciativa, que beneficiará a más de 24.000 empresas, busca reducir la carga administrativa y mejorar la transparencia de las estadísticas del sector. La medida se alineó con el plan de simplificación administrativa impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que busca eliminar burocracia innecesaria y promover la actividad económica.
"Esta simplificación permitirá mantener estadísticas del sector externo oportunas y de calidad, a la vez que reduce la carga administrativa para la mayoría de las empresas", señaló el Banco Central, en un comunicado.
La implementación de la nueva modalidad comenzará en enero de 2026, tras la adecuación de los sistemas de información del BCRA. Se espera que, además de aliviar la carga administrativa, la medida contribuya a una base de datos más precisa y transparente, y a una mejor comprensión de la deuda comercial declarada.
La información del RAyPE es crucial para la elaboración de los informes trimestrales de Deuda Externa Privada e Inversión Extranjera Directa del Banco Central, así como para las estimaciones de la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional del INDEC, consolidando la fiabilidad de las estadísticas económicas nacionales.