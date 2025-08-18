 Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

El instrumento a ofrecer es una letra Tamar, cuyo rendimiento variable se ajusta a la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas.

Luis Caputo
Hace 5 Hs

El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, realizará una licitación extraordinaria de deuda dirigida exclusivamente a bancos, con el objetivo de retirar aproximadamente $6 billones del mercado. La medida busca gestionar la liquidez tras una renovación de deuda menor a la esperada la semana pasada. Los analistas advirtieron sobre posibles efectos secundarios como una desaceleración económica, tensiones financieras y traslación de costos financieros a precios.

El instrumento a ofrecer a los bancos es una letra Tamar, cuyo rendimiento variable se ajusta a la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas. El Banco Central (BCRA) permitirá que estos títulos sean utilizados por los bancos para cumplir con los nuevos requerimientos de encaje tanto para depósitos a la vista como a plazo fijo.

El miércoles anterior, el Tesoro intentó renovar $15 billones en deuda, limitando la compra de bonos a corto plazo. Sin embargo, la renovación alcanzó solo el 61% de lo esperado, dejando un excedente de liquidez en el mercado.

El retorno de pasivos remunerados

Fuentes del sector bancario indicaron que, previo al cambio en la normativa, las entidades financieras necesitaban aproximadamente $2 billones para cumplir con los encajes. La modificación del Banco Central incrementó esta necesidad en $4 billones adicionales. La aceptación de los bonos Tamar como parte de los encajes implica que el Banco Central estaría indirectamente convalidando el retorno de pasivos remunerados, aunque en este caso el interés sería pagado por el Tesoro Nacional.

La situación generó volatilidad en las tasas de interés, que llegaron a alcanzar el 80% para cauciones bursátiles y descubiertos empresariales, una fuente clave de financiamiento para el capital de trabajo.

Maximiliano Ramírez, de Lambda Consultores, comentó que el Gobierno parece priorizar el control del tipo de cambio, incluso a costa de posibles disrupciones en la cadena de pagos, la actividad económica o el sector real.

Algunos analistas sugirieron que el aumento en los costos financieros para las empresas podría trasladarse a los precios. Aunque inicialmente se espera una reducción en la producción, las empresas podrían intentar compensar el aumento de los costos financieros a través de ajustes de precios.

Invecq Consultores advierte que este esquema podría mantener elevadas las tasas de interés en los próximos meses, especialmente considerando vencimientos cercanos a los $9 billones en agosto. El informe de Invecq concluye que, si bien la estrategia busca contener presiones cambiarias y anclar la inflación, también aumenta el riesgo de una mayor desaceleración económica y de tensiones financieras de cara a las próximas elecciones.

Temas Buenos AiresLuis Caputo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Caputo explicó las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos y contener el dólar

Luis Caputo explicó las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos y contener el dólar

Dos flancos diferentes, pero muy sensibles: el fentanilo y los tropiezos “grossos” de Caputo

Dos flancos diferentes, pero muy sensibles: el fentanilo y los tropiezos “grossos” de Caputo

Lo más popular
Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
1

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
2

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
3

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
4

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
5

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Ajuste fiscal: ¿cuál gestión hizo el mayor esfuerzo?

Ajuste fiscal: ¿cuál gestión hizo el mayor esfuerzo?

Comentarios