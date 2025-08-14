El Gobierno nacional mostró intención de negociar por los ATN

Además, el proyecto redefine la distribución del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos: un 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las Provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad. Y aclara que la distribución de los fondos correspondientes a las provincias se hará de la siguiente manera: 25% en partes iguales entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 75% según los índices de participación establecidos por la Ley 23.548, incluyendo el prorrateo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego.