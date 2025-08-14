Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
Hasta ayer, sólo Fuerza Republicana confirmó la nómina completa de candidatos. Qué pasará con LLA y los otros espacios no peronistas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
RICARDO BUSSI. El legislador está a la cabeza de la lista republicana.
Por
Martín Soto
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Ricardo Bussi
Roberto Sánchez
Silvio Bellomío
Sebastián Murga
Javier Milei
Paula Omodeo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos
La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia
Zoe, la "profesora" creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina
El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos
CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad
La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT
Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez
Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur
A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres
Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza
Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más