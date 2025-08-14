Medidas tras el hallazgo de queso contaminado en Tucumán

El Ministerio de Salud de Tucumán y la Dirección de Epidemiología, emitieron una serie de aclaraciones sobre el brote de listeriosis identificado en quesos artesanales de la provincia. Esta enfermedad infecciosa, transmitida principalmente por alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, ha generado alarma en distintos puntos del país, incluida la región donde cuatro personas se contagiaron, sin que su vida corra riesgo.
Este padecimiento que puede tener consecuencias graves, se encuentra en el agua y el suelo, y puede contaminar diversos alimentos, como fiambres, quesos de pasta blanda y vegetales crudos. Y aunque, en general, la enfermedad suele ser leve en personas sanas, sus efectos pueden ser severos en quienes pertenecen a grupos de riesgo.
El brote en la provincia fue inicialmente detectado en abril de 2025, cuando se notificaron casos de listeriosis en distintas jurisdicciones del país, en los que se incluyeron también CABA y Buenos Aires. La investigación realizada por el Laboratorio de Referencia Nacional (LRN) Dr. Carlos Malbrán reveló una alta relación genómica entre los casos detectados, lo que sugirió la posibilidad de una fuente común de exposición.
A raíz de esta alerta, el Ministerio de Salud provincial activó un protocolo de intervención urgente en colaboración con diferentes áreas nacionales y locales.
El principal hallazgo de la investigación fue la identificación de un queso criollo artesanal como fuente potencial de la infección. Los estudios genómicos demostraron una correlación directa entre la bacteria hallada en el queso y los casos humanos.
Ante esta información, la Dirección de Bromatología de la provincia, que dirige Romina Cuezzo, tomó medidas correctivas inmediatas, según indicaron. Para ello se realizó el decomiso del producto contaminado en los lugares de venta y elaboración, y la aplicación de medidas de control para evitar nuevos brotes.
“Este caso es especialmente significativo porque por primera vez se logró establecer una relación genómica entre la bacteria presente en un alimento y los casos humanos afectados”, señalaron en el comunicado emitido junto a la cartera sanitaria.
Medidas preventivas
A pesar de los temores iniciales, las medidas preventivas han demostrado ser efectivas. Los controles adicionales en otros establecimientos que comercializan queso no arrojaron más hallazgos positivos de Listeria, y las personas que pudieron haber estado expuestas no presentaron síntomas. Por otro lado, la búsqueda activa de casos sintomáticos en la comunidad también resultó en un panorama negativo, aunque la investigación no se detendrá.
A su vez, el ministerio que encabeza Luis Medina Ruiz destacó la importancia de la vigilancia constante y la cooperación entre las autoridades locales y nacionales en la gestión de este brote.
Este episodio resalta la importancia de las medidas preventivas y la rapidez en la respuesta ante situaciones epidemiológicas, fundamentales para proteger a la comunidad y evitar la propagación de enfermedades infecciosas.