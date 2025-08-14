Medidas tras el hallazgo de queso contaminado en Tucumán

El brote en la provincia fue inicialmente detectado en abril de 2025, cuando se notificaron casos de listeriosis en distintas jurisdicciones del país, en los que se incluyeron también CABA y Buenos Aires. La investigación realizada por el Laboratorio de Referencia Nacional (LRN) Dr. Carlos Malbrán reveló una alta relación genómica entre los casos detectados, lo que sugirió la posibilidad de una fuente común de exposición.