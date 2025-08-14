 Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla
Secciones
SociedadSalud

Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla

La detección de esta bacteria en un queso vendido en la provincia reavivó la alerta sanitaria. La especialista Roxana Furman explicó de qué se trata y cómo cuidarse de ella.

EFECTOS MUY SERIOS. La Listeria monocytogenes causa listeriosis, una enfermedad grave en general en mujeres embarazadas, niños y ancianos.
Hace 5 Hs

La reciente detección de listeria monocytogenes en un queso comercializado en nuestra provincia y otras del país encendió las alarmas sanitarias y puso el foco en los riesgos de consumir lácteos sin controles adecuados. La licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, Roxana Furman, referente en inocuidad alimentaria y creadora de la cuenta educativa “Casa Bacterias”, explicó en el programa Buen día de LG Play qué es esta bacteria, cómo actúa y qué medidas tomar para evitar la listeriosis, una enfermedad que puede ser grave, especialmente para embarazadas, niños y adultos mayores.

- ¿Qué es la bacteria Listeria monocytogenes?

-Es una bacteria que quizás no es de las más conocidas para el público, pero para quienes trabajamos en inocuidad de alimentos es muy famosa, lamentablemente, porque es muy particular. El hallazgo principal en este caso fue encontrar el alimento y la bacteria y confirmar: “Esta es la bacteria que enfermó en este alimento”. Por eso fue noticia nacional. La Listeria monocytogenes causa listeriosis, una enfermedad grave en general en mujeres embarazadas, niños y ancianos. Puede provocar meningitis, abortos espontáneos o nacimiento de feto muerto.

-¿Qué características tiene?

- Es una bacteria a la que le gusta el frío y es ubicua: puede encontrarse en agua, tierra, cocinas y fábricas, especialmente donde hay acumulación de agua. Trapos, esponjas, filtraciones de heladeras o cámaras frigoríficas son lugares de riesgo. A diferencia de otras bacterias, que crecen más lentamente con frío, a la Listeria no le importa la temperatura baja.

Medidas tras el hallazgo de queso contaminado

Medidas tras el hallazgo de queso contaminado

-¿Todas las personas corren el mismo riesgo?

- En adultos sanos, generalmente no provoca síntomas graves. Pero sí puede enfermar a niños, ancianos y embarazadas. De hecho, cuando dimos la información en redes, varias mujeres nos contaron que habían tenido abortos espontáneos vinculados a listeriosis. Es difícil confirmar que sea la causa directa, pero ahí radica la gravedad de la enfermedad.

-¿Qué medidas preventivas se pueden aplicar en casa?

-La clave está en los tiempos de conservación: las bacterias crecen según temperatura y tiempo. No debemos tener alimentos mucho tiempo en la heladera; hay que respetar la vida útil. Si cocino y me sobra comida, puedo consumirla hasta 72 horas después, no más. En lácteos, mantener el envase original, comprar productos refrigerados y con etiqueta. Evitar productos sin identificación, porque no sabemos su origen ni los controles que tuvieron.

-En Tucumán es común consumir quesos artesanales sin etiqueta. ¿Qué se recomienda? - Lo artesanal a veces se confunde con lo informal. Recomiendo que quienes producen se acerquen a las municipalidades o áreas de bromatología para recibir asesoramiento y habilitación. En provincia de Buenos Aires se está trabajando mucho con productores artesanales para mejorar la seguridad sin perder lo regional.

Detectan un brote de listeriosis en Tucumán asociado a un queso no declarado

Detectan un brote de listeriosis en Tucumán asociado a un queso no declarado

-¿Qué responsabilidad tiene el consumidor al comprar productos sin etiqueta?

-Los productos sin etiqueta no están legalmente autorizados para la venta. Si compro uno, la responsabilidad es mía, porque no hay aval detrás. Todo producto envasado debe cumplir con el Código Alimentario Argentino.

-¿Qué rol cumple la pasteurización?

-En Argentina está prohibida la venta de lácteos sin pasteurizar. La pasteurización es un tratamiento térmico que elimina las bacterias de la leche cruda y la hace inocua. No se recomienda consumir leche cruda, sobre todo en embarazadas, niños, ancianos o personas inmunosuprimidas. Si alguien compra leche recién ordeñada, debe hervirla para lograr el mismo efecto.

-También suelen venderse otros productos caseros como huevos o conservas. ¿Son seguros?

-Los huevos de granja pueden consumirse, pero tienen que estar bien cocidos para eliminar bacterias como la salmonela. Para saber si un huevo es fresco, se puede poner en un vaso con agua: si flota, es viejo; si se hunde, es fresco. También observar si la clara está firme al romperlo. En el caso de las conservas, es un tema delicado: no es lo mismo una hecha con azúcar que con aceite o vinagre. Si el frasco está hinchado, oxidado o genera dudas, es mejor descartarlo.

Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

Furman insistió en que “el sentido común es un aliado, pero no un detector infalible de bacterias peligrosas.”

“Prevenir es mucho más fácil que curar una listeriosis”, concluyó la experta.

Aromas u olores: ¿son realmente confiables?

La licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, Roxana Furman señaló que aunque nuestros sentidos pueden ser útiles, no son infalibles. “Si algo huele raro, tiene textura o aspecto extraño, mejor no consumirlo. Pero ojo, porque las bacterias patógenas, como la Listeria, no siempre alteran el alimento”, señaló la especialista.

Brote de listeriosis en Tucumán: "Se trató de quesos de elaboración artesanal a baja escala", dijo Salud

Brote de listeriosis en Tucumán: Se trató de quesos de elaboración artesanal a baja escala, dijo Salud

Y en ese sentido Furman remarcó: “puede enfermar aunque huela y se vea bien. También hay que desconfiar si no se sabe de dónde viene o cuánto tiempo estuvo almacenado”.
Por eso, la licenciada remarcó la importancia de comprar productos con etiqueta, respetar la cadena de frío, reducir los tiempos de almacenamiento y aplicar siempre medidas de cocción y hervor en productos de origen animal.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Paro en el Hospital Garrahan: trabajadores harán una huelga de 24 horas el miércoles 13 de agosto

Paro en el Hospital Garrahan: trabajadores harán una huelga de 24 horas el miércoles 13 de agosto

El 60% de los vehículos en Argentina circula sin seguro

El 60% de los vehículos en Argentina circula sin seguro

La realidad laboral en el Día de San Cayetano: “Buscar trabajo también es un trabajo”

La realidad laboral en el Día de San Cayetano: “Buscar trabajo también es un trabajo”

Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima

Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima

Lo más popular
Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos
1

Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia
2

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia

Zoe, la profesora creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina
3

Zoe, la "profesora" creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos
4

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad
5

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT
6

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Comentarios