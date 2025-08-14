Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla

-Es una bacteria que quizás no es de las más conocidas para el público, pero para quienes trabajamos en inocuidad de alimentos es muy famosa, lamentablemente, porque es muy particular. El hallazgo principal en este caso fue encontrar el alimento y la bacteria y confirmar: “Esta es la bacteria que enfermó en este alimento”. Por eso fue noticia nacional. La Listeria monocytogenes causa listeriosis, una enfermedad grave en general en mujeres embarazadas, niños y ancianos. Puede provocar meningitis, abortos espontáneos o nacimiento de feto muerto.