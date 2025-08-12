Brote de listeriosis en Tucumán: "Se trató de quesos de elaboración artesanal a baja escala", dijo Salud

La singularidad de este brote radica en que, por primera vez, se logró establecer una relación genómica directa entre la bacteria hallada en el alimento y la detectada en los casos humanos. Este hallazgo fue posible gracias a la capacidad técnica y logística de los equipos de Epidemiología, Bromatología, y del Laboratorio de Salud Pública del Ministerio de Salud de Tucumán, en conjunto con el Laboratorio de Referencia Nacional Dr. Carlos Malbrán.