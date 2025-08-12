El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

El gobierno de Javier Milei avanzó en su proceso de reestructuración de organismos públicos y formalizó la disolución interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar del rechazo reciente de la Cámara de Diputados a varios decretos con facultades delegadas. Entre ellos, el Decreto 462/2025 que proponía modificaciones en entes técnicos como este organismo y el INTI.