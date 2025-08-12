El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

El gobierno de Javier Milei avanzó en su proceso de reestructuración de organismos públicos y formalizó la disolución interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar del rechazo reciente de la Cámara de Diputados a varios decretos con facultades delegadas. Entre ellos, el Decreto 462/2025 que proponía modificaciones en entes técnicos como este organismo y el INTI.
La decisión fue oficializada este martes mediante el Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La norma elimina la Dirección Nacional del INTA y transfiere todas sus funciones a la Presidencia del organismo.
Con esta medida, se suprime la estructura de primer nivel operativo del INTA, una institución clave en el ámbito de la investigación y extensión agropecuaria del país. A partir de ahora, las atribuciones establecidas previamente para la Dirección Nacional (según la Resolución INTA Nº 513/2019) estarán bajo la órbita directa del presidente del Instituto, consignó el diario "Ámbito".
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reafirmó su decisión de continuar con las reformas estructurales planteadas en los decretos que fueron rechazados por el Congreso el pasado 7 de agosto, cuando la Cámara de Diputados desaprobó por amplia mayoría cinco instrumentos que afectaban a distintos organismos públicos.
En los considerandos del nuevo decreto, se recuerda que la transformación del INTA comenzó con el Decreto 462/2025, que modificó su carácter jurídico: dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en uno desconcentrado, quedando bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Justificación oficial
La administración libertaria argumentó que la supresión de la Dirección Nacional responde a una superposición de funciones con la Presidencia del INTA, lo cual, según el Ejecutivo, justificaba la unificación de responsabilidades. En consecuencia, se estableció que toda mención a la Dirección Nacional en la Resolución 513/2019 deberá entenderse, en adelante, como referida al Presidente del Instituto.
Además, se aclaró que mientras se finaliza la reestructuración de las áreas involucradas, se mantendrán transitoriamente las estructuras operativas actuales, junto con sus cargos, funciones y asignaciones.
Rechazo parlamentario
El 7 de agosto, tras una maratónica sesión de más de 12 horas, la Cámara de Diputados rechazó cinco decretos del gobierno libertario que proponían recortes y reestructuraciones en diversos organismos públicos. Entre ellos, además del 462/2025 (INTA e INTI), figuraban el 345/2025 (cultura), el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 461/2025 (Secretaría de Transporte).