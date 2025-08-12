 ¿Realmente son necesarios los 10.000 pasos para tener una buena salud?
¿Realmente son necesarios los 10.000 pasos para tener una buena salud?

La recomendación de un gastroenterólogo para mejorar la salud física e intestinal.

¿Realmente son necesarios los 10.000 pasos para tener una buena salud?
Hace 1 Hs

En un mundo cada vez más enfocado en alcanzar metas de actividad física específicas, como los famosos 10,000 pasos diarios, surge una alternativa que no solo desafía esta cifra, sino que también ofrece grandes beneficios para la salud digestiva. El gastroenterólogo Saurabh Sethi, con formación en Harvard y Stanford, ha resaltado cómo la caminata japonesa, o “Interval Walking Training” (IWT), puede mejorar significativamente la salud intestinal y general sin la necesidad de cumplir con el objetivo tradicional de pasos diarios. Según Sethi, este método, basado en intervalos de caminatas de baja intensidad, está demostrando ser más eficiente y efectivo para mejorar el bienestar digestivo y, al mismo tiempo, desafiar los estándares de actividad física establecidos.

El vínculo entre el ejercicio y la salud digestiva ha sido ampliamente documentado, y la caminata japonesa parece ser una de las formas más accesibles y efectivas de promover una función digestiva óptima, especialmente para quienes sufren de trastornos digestivos comunes.

Sethi destaca que uno de los mayores beneficios del ejercicio de baja intensidad, como la caminata japonesa, es su capacidad para mejorar la circulación sanguínea, lo cual tiene un impacto directo sobre el sistema digestivo. El movimiento constante y controlado al caminar, combinado con la alternancia de intervalos, estimula el tracto gastrointestinal, favoreciendo la motilidad intestinal.

La “caminata japonesa” que mejora la salud en media hora

La “caminata japonesa” que mejora la salud en media hora

“Cuando caminamos, activamos los músculos abdominales y promovemos una mejor circulación en el área digestiva, lo que facilita la digestión. Esto ayuda a que los alimentos se muevan más rápido a través del intestino, reduciendo problemas como el estreñimiento crónico”, explica el gastroenterólogo.

Postura correcta

Además, este tipo de actividad física suave permite que el cuerpo mantenga una postura correcta, lo cual es clave para evitar la presión sobre los órganos digestivos. Así, la caminata japonesa no solo mejora la digestión, sino que también previene problemas gástricos relacionados con la postura y el estrés.

El ejercicio moderado tiene efectos probados sobre la motilidad intestinal. Investigaciones científicas indican que el ejercicio regular, como la caminata o el yoga, puede aumentar el ritmo de la digestión y reducir el riesgo de trastornos gastrointestinales.

¿Qué es la caminata interválica? el ejercicio de moda que propone cambiar tu rutina por completo

¿Qué es la caminata interválica? el ejercicio de moda que propone cambiar tu rutina por completo

Un estudio publicado en el Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, por ejemplo, señala que caminar con regularidad puede incrementar el peristaltismo (movimiento de los músculos intestinales) y disminuir la probabilidad de sufrir de estreñimiento. Además, al favorecer la circulación, se mejora la absorción de nutrientes y se optimiza el funcionamiento del sistema digestivo.

Sethi por otro lado menciona que este método puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, un beneficio importante para personas con riesgo de diabetes tipo 2.

Además, al ser un entrenamiento de baja intensidad, se puede realizar a cualquier edad, ayudando a fortalecer el sistema cardiovascular sin el estrés que implica un entrenamiento más intenso.

