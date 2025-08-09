Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

El objetivo de caminar 10.000 pasos al día se instaló como una meta universal para quienes buscan mejorar su salud y estado físico. Sin embargo, investigaciones recientes ponen en duda la necesidad de alcanzar ese número exacto para obtener beneficios reales. ¿Se trata de un mito popularizado por el marketing o de una recomendación con sustento científico?
El Dr. Elroy Joseph Aguiar, profesor adjunto de ciencias del ejercicio en la Universidad de Alabama, lideró una investigación centrada en la actividad física medida en pasos. A partir de sus conclusiones, plantea una revisión crítica de esta cifra que, según él, no tiene una base científica sólida, aunque sí ha servido como un punto de referencia accesible para la población.
“Se han realizado muchos estudios para determinar si 10.000 pasos son mejores que menos actividad, y eso ha creado un sesgo de confirmación artificial”, declaró a principios de año el Dr. Aguiar, en diálogo con el diario británico Independent. “La gente piensa que 10.000 es una cifra muy fija. Es un número redondo y fácil de recordar, y lo han utilizado en sus estudios de investigación como punto de comparación”.
Numerosos estudios recientes indican que no es necesario alcanzar ese umbral para lograr mejoras significativas en la salud. Sucede que investigaciones actuales coinciden en que caminar entre 7.000 y 8.000 pasos por día puede reducir considerablemente el riesgo de muerte y contribuir a una mejor calidad de vida.
“Si quieres obtener los mejores resultados en el tiempo que dedicas, la mayor parte de los beneficios ya los obtendrás si has hecho 8.000. Después de ese punto, habrá ganancias marginales o incrementales”, explicó el especialista, destacando la importancia de adaptar los objetivos de entrenamiento a cada persona.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también se pronunció en esta línea, al recomendar al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de ejercicio intenso a la semana. Estas cifras pueden traducirse aproximadamente en una caminata diaria de entre 7.000 y 8.000 pasos, lo cual puede ser más realista para muchas personas.
Para abandonar el ostracismo sin demasiadas dificultades, los expertos sugieren avanzar de forma progresiva. “Si alguien camina 4.000 o 5.000 pasos al día y le dices que haga 10.000, eso está duplicando su actividad diaria, lo que puede ser problemático”, advirtió el Dr. Aguiar.
De todas formas, esto no significa que caminar 10.000 pasos sea perjudicial. “Muchos de los primeros estudios adoptaron el mensaje de los 10.000 pasos, y no es algo malo: siempre se recomendará dar más pasos en lugar de dar menos. Pero si queremos ser precisos con lo que demuestra la ciencia, dar menos es suficiente”, aclaró el investigador.
¿Por qué caminar 10.000 al día?
La cifra de 10.000 pasos —que equivale aproximadamente a unos 7 a 8 kilómetros recorridos, dependiendo de la longitud de la zancada— se popularizó en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Fue entonces cuando una empresa japonesa lanzó un podómetro llamado manpo-kei, que en japonés significa “medidor de 10.000 pasos”. Desde entonces, el número se transformó en un estándar global no oficial.