¿Por qué no deberías bañarte después de comer? la opinión de los expertos

Los posibles efectos negativos .

Pero también, una ducha puede aumentar tu frecuencia cardíaca, lo cual se siente incómodo con el estómago lleno. Anecdóticamente, la gente dice que tomar un baño o una ducha confunde a tu cuerpo porque en lugar de ese aumento del flujo sanguíneo a tu tracto digestivo, tu cuerpo está experimentando una acción hipertérmica causada por el agua. Teóricamente, esto ralentizaría o interrumpiría tu digestión, lo que provocaría lentitud. No hay evidencia científica concluyente que pruebe o refute esta idea. Si te suscribes a esta teoría, es posible que quieras considerar lo que has comido antes de descartar por completo un baño después.