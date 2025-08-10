Qué parte del cuerpo lavar primero en la ducha, según los dermatólogos

Precauciones adicionales para una piel saludable

Otro consejo del dermatólogo es tener cuidado con los productos que se utilizan en el cabello, como champús y acondicionadores, ya que algunos ingredientes pueden no ser adecuados para la piel y podrían causar problemas como brotes en la espalda o el escote. Por lo tanto, es esencial enjuagar bien el cuerpo después de aplicar estos productos para evitar que los residuos obstruyan los poros.