 Qué parte del cuerpo lavar primero en la ducha, según los dermatólogos
Ducharse de manera ordenada y consciente no solo mejora la higiene, sino que también puede tener un impacto positivo en el bienestar general.

Hace 3 Hs

La ducha diaria es una parte esencial del cuidado personal, pero las preguntas sobre la frecuencia ideal y la técnica adecuada siguen siendo objeto de debate. Si bien algunos estudios sugieren que ducharse cuatro veces a la semana puede ser suficiente para la mayoría, los expertos aún exploran cómo maximizar los beneficios de la higiene diaria, especialmente para aquellos con problemas cutáneos.

¿Cuál es el orden correcto para lavar el cuerpo durante la ducha?

El dermatólogo Sergio Alique García, de AIP Clinic, ofrece una recomendación basada en la eficiencia y el bienestar de la piel: comenzar la ducha lavando el cabello. García sugiere que iniciar la limpieza por la cabeza, siguiendo un orden descendente, es la mejor estrategia para asegurar una higiene completa y eficaz.

Según el experto, el primer paso debe ser aplicar el champú al cabello, dejándolo actuar y luego enjuagándolo. Si se usa acondicionador, este debe aplicarse después del champú y dejarse en el cabello durante unos minutos. Mientras el acondicionador actúa, se puede proceder a lavar otras partes del cuerpo, comenzando por el cuello y los hombros, y descendiendo hasta llegar a las piernas.

La importancia de no descuidar ciertas zonas

Un aspecto crucial que García enfatiza es la necesidad de prestar atención a las áreas del cuerpo que suelen acumular más microorganismos, como los tobillos y los pies. A menudo, estas partes reciben menos atención durante la ducha, pero son vitales para una limpieza completa. La omisión de estas áreas podría resultar en infecciones o malos olores, por lo que es importante asegurarse de limpiarlas adecuadamente.

Precauciones adicionales para una piel saludable

Otro consejo del dermatólogo es tener cuidado con los productos que se utilizan en el cabello, como champús y acondicionadores, ya que algunos ingredientes pueden no ser adecuados para la piel y podrían causar problemas como brotes en la espalda o el escote. Por lo tanto, es esencial enjuagar bien el cuerpo después de aplicar estos productos para evitar que los residuos obstruyan los poros.


