“¿Vos fuiste quien lo asesinó?”: Mercedes Ninci enfrentó a Graf, principal sospechoso de la muerte de Daniel Fernández Lima

Las inmediaciones de la casa donde vivió Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan se convirtieron literalmente en una escena del crimen. El pasado 20 de mayo, un grupo de trabajadores encontró restos humanos en la casa lindante a la del cantante: los huesos fueron identificados como pertenencientes a Diego Fernández Lima, un joven desaparecido hace décadas. Hoy, todas las miradas apuntan contra Cristian Graf, compañero de toda la vida de la víctima, con quien Mercedes Ninci tuvo un desafortunado encuentro.
Graf se convirtió en el principal sospechoso luego de que se encontrara el cadáver en la que fuera su casa. Los restos de Fernández Lima no estaban exactamente sobre la casa en la que vivió Cerati, sino sobre la medianera que la separaba de la casa de los Graf. El sospechoso declaró de manera voluntaria ante la fiscalía, pero al regreso a su casa fue acosado por los paparazzis.
El hecho más desafortunado para Graf y su familia fue el que tuvo lugar con Ninci. “¿Vos fuiste el que asesinó a…?”, preguntó directamente la panelista, sin mediar comentarios previos y sin llegar a nombrar al desaparecido. Mientras Graf ingresaba al domicilio y una mujer intentaba resguardarlo y cuestionar a Ninci, la movilera intentaba justificar su pregunta aludiendo a que Graf era el principal sospechoso.
¿Cristian Graf intentó despistar a quienes hallaron los huesos?
Aunque no trascendieron las noticias de la declaración aún, sí se supo que durante los primeros trabajos y luego del macabro hallazgo, Graf estuvo brindado sus propias teorías sobre la aparición de los huesos. En primer lugar, dijo a los trabajadores que seguramente se trataba del cementerio de curas, pues en hace muchos años –aseguró–, el terreno había sido ocupado por una iglesia.
Eso no fue todo, sino que dejó dos posibles interpretaciones más. Por una parte, sugirió que pudo tratarse de huesos de caballo pertenecientes a un establo. También, que hace años había solicitado un camión para nivelar partes del terreno de la casa de su madre, y que probablemente los huesos habrían llegado con esa tierra. Sin embargo, los especialistas descartaron esta alternativa como una de las menos probables.
Graf fue compañero de Fernández Lima desde la primaria y hasta el día de la desaparición del joven. Yoni Mesa, otro de los amigos de Fernández Lima, contó que la última vez que lo vio, Daniel le dio una versión diferente a la que le había dado a su madre. Mientras que a él le había contado que iría a buscar apuntes de clases retrasadas, a su madre le mencionó que saldría con un amigo.