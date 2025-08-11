“¿Vos fuiste quien lo asesinó?”: Mercedes Ninci enfrentó a Graf, principal sospechoso de la muerte de Daniel Fernández Lima

Graf fue compañero de Fernández Lima desde la primaria y hasta el día de la desaparición del joven. Yoni Mesa, otro de los amigos de Fernández Lima, contó que la última vez que lo vio, Daniel le dio una versión diferente a la que le había dado a su madre. Mientras que a él le había contado que iría a buscar apuntes de clases retrasadas, a su madre le mencionó que saldría con un amigo.