 Cristian Graf se presentó ante la Justicia por el homicidio de Diego Fernández Lima
Seguridad

Cristian Graf se presentó ante la Justicia por el homicidio de Diego Fernández Lima

El cuerpo de la víctima fue hallado enterrado en una casa de Coghlan, donde alguna vez vivió Gustavo Cerati.

¿Qué pasará con el caso de Diego Fernández Lima?
Hace 2 Hs

Cristian Graf se presentó ante la Justicia por el homicidio de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una casa de Coghlan. El principal sospechoso se puso a disposición de la Fiscalía N° 61, mientras el fiscal Martín López Perrando recaba testimonios clave para esclarecer el presunto asesinato, ocurrido hace casi cuatro décadas.

Graf, señalado como principal sospechoso en la muerte de Diego Fernández Lima (desaparecido en 1984 y encontrado muerto en mayo de 2024), se presentó esta mañana. Fuentes judiciales informaron que, si bien Graf se puso a disposición, aún no se tomaron medidas específicas en su contra. Se le proporcionó información sobre la Defensoría Oficial en caso de necesitar asistencia legal.

Los interrogatorios de la fiscalía

El fiscal López Perrando tiene previsto interrogar a varios testigos, que incluyen a ex compañeros de colegio de la víctima y del propio Graf, así como a los obreros que trabajaron en la excavación y demolición de la casa de Coghlan donde se descubrieron los restos de Fernández Lima.

El hallazgo del cuerpo, ocurrido el 20 de mayo en una propiedad donde alguna vez vivió Gustavo Cerati, reactivó la investigación. La prioridad de la fiscalía es reconstruir los hechos y determinar las circunstancias de la muerte de Fernández Lima, desaparecido hace más de 40 años.

Graf negó la acusación

Tras su visita a la fiscalía, Graf regresó a su domicilio, donde fue abordado por los periodistas. Ante la pregunta directa "¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?", Graf respondió tajantemente con un "¡Noooo!".  El sospechoso intentó evitar el contacto con la prensa e ingresó rápidamente a su propiedad.

Lo que se sabe a partir de los datos aportados por la familia de Fernández Lima es que la víctima desapareció el 26 de julio de 1984, después de haber ido al colegio hasta el mediodía. La primera modificación que altera el caso: la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 a la que Fernández Lima asistía ya no está ubicada en el mismo lugar.

