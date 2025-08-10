El hermano del joven enterrado al lado de donde vivió Cerati habló sobre los dueños de la casa investigada

“Cuando estaba paleando uno de los chicos (Chuky) se le abrió un hueco y empiezan a caer todos los restos hacia la obra. No estaban en una bolsa. Estaban a una profundidad de 40 a 50 cm aprox. Chuky se dio cuenta enseguida. Se le cayó primero el fémur creo. Alberto, mi colega, me llamó y me dijo que había unos restos óseos en la obra. Yo vi el reloj, la llave, los llaveros. Alberto es el que puso todas las estacas con las cintas de peligro. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos encontrado un cuerpo”, relató.