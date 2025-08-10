Cómo fueron las últimas horas de Diego Fernández con vida, el joven hallado junto a la casa de Cerati

Cómo fueron las últimas horas de Diego Fernández

La última vez que se vio a Diego, de tan solo 16 años, fue la tarde del 26 de julio de 1984. El joven, que residía a solo seis cuadras del lugar de su trágico hallazgo, era conocido por su dedicación al fútbol en el Club Excursionistas y por asistir a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36. Aquel día, Diego había almorzado con su madre y le comunicó que se dirigía a la casa de un amigo, pidiendo dinero para el colectivo, antes de desaparecer sin dejar rastro. Lamentablemente, los intentos iniciales de su familia por denunciar su ausencia fueron desestimados por la policía, quienes sugirieron que simplemente se había ido con alguna chica.