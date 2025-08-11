Kicillof denunció una "campaña sucia" de Milei tras la difusión de un video editado por Adorni

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, utilizó la red social X para responder a la difusión de un video manipulado que lo involucra, el cual fue inicialmente publicado por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Kicillof calificó la acción como parte de una "campaña sucia" y prometió una respuesta en las urnas.
La controversia se desató luego de que Adorni compartiera un video en el que se tergiversaban declaraciones realizadas en una entrevista de Kicillof con Futurock, en la que daba a entender que el gobernador admitía carecer de propuestas para el peronismo.
"Las mentiras digitales"
"Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su "inteligencia artificial" no tapan la realidad", manifestó Kicillof.
Tras la publicación de Adorni, el video editado se viralizó rápidamente, y fue replicado por figuras como Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, y por numerosas cuentas afines a La Libertad Avanza.
En su respuesta, Kicillof acusó al gobierno de recurrir a "mentiras digitales" y "videos fabricados" para distorsionar la realidad. "Las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad", sentenció.
"El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", remarcó el gobernador en referencia a las próximas elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.